HOME WOMEN LIFE

5 Fakta Bella Hadid, Supermodel Dunia yang Pro Palestina

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |23:30 WIB
5 Fakta Bella Hadid, Supermodel Dunia yang Pro Palestina
Fakta Bella Hadid yang pro Palestina, (Foto: Twitter @xtraorinharry0)
A
A
A

NAMA Bella Hadid ramai jadi pemberitaan seiring dengan maraknya serangan Israel terhadap Palestina beberapa waktu belakangan ini.

Dikenal sebagai supermodel dunia yang punya pengaruh besar ke publik, Bella selama ini dikenal memang vokal menyuarakan dukungannya terhadap rakyat Palestina. Paling terkenal baru-baru ini, ketika Bella mengungkap dirinya tak takut kehilangan pekerjaan karena vokal mendukung Palestina.

Penasaran seperti apakah sosok Bella Hadid sang supermodel yang lantang menyuarakan dukungannya terhadap Palestina? Berikut paparan lima fakta tentang Bella Hadid, dikutip dari Vogue Arabia, Selasa (7/11/2023)

1. Tumbuh sebagai Equestrian: Dalam wawancara bersama Vogue Arabia pada 2017, Bella mengungkap dirinya tumbuh sebagai anak peternakan yang menunggang kuda setiap hari.

“Aku tumbuh di sebuah peternakan di Santa Barbara, saya sekolah di di siang hari lalu sepulang sekolah langsung ke peternakan dan menunggang kuda,” ujar Bella.  Aktif menunggang kuda dan tinggal di peternakan kuda selama lebih dari 10 tahun tak heran Bella hampir berkarir sebagai atlet kuda.

Ia bahkan sempat berencana berkompetisi di Olimpiade 2016, namun terpaksa gugur karena mengidap penyakit Lyme yang juga diidap oleh ibu dan adik laki-lakinya.

(Foto: Instagram @bellahadid) 

2. Mewarnai rambut agar beda dengan Gigi Hadid: Rambut warna coklat bukanlah warna rambut asli Bella. Rambut asli Bella sebetulnya berwarna pirang, namun ia sengaja mengecat rambutnya jadi warna gelap agar orang lain bisa membedakan dirinya dengan sang kakak, Gigi Hadid.

Halaman:
1 2 3
      
