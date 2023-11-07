Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerita Sedih YouTuber Berdarah Palestina-Korea yang Terusir dari Gaza: Situasinya Bener-Bener Sangat Sulit

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |22:05 WIB
Cerita Sedih YouTuber Berdarah Palestina-Korea yang Terusir dari Gaza: Situasinya Bener-Bener Sangat Sulit
Ilustrasi perang Israel-Palestina. (Foto: YouTube Daud Kim)
A
A
A

SUHAIR Jebril, seorang YouTuber berdarah Palestina-Korea terusir dari Gaza karena konflik yang terus memanas antara Israel dan gerilyawan Hamas.

Suhair sejak kecil justru sudah dipaksa hidup berdampingan dengan perang. Tinggal di Gaza, Palestina, sejak remaja Suhair sudah melihat langsung suasana perang yang terjadi di antara Palestina dan Israel.

BACA JUGA:

Potret dan Profil Al Ghazali, Anak Ahmad Dhani yang Ikut Aksi Bela Palestina 

Hanya saja eskalasi perang yang terjadi belakangan ini sudah di luar batas nalar Suhair dan keluarganya. Serangan membabi buta yang dilancarkan Israel hanya untuk menghancurkan Hamas justru sering memakan korban masyarakat sipil.

Mau tidak mau, Suhair tidak lagi bisa menganggap bahwa perang yang terjadi di Palestina adalah teman. Dia dan keluarganya terpaksa pergi meninggalkan Palestina. Terusir agar tetap bisa menyambung nyawa.

"Bom yang berjatuhan benar-benar sangat berbahaya. Situasinya benar-benar sangat sulit di Gaza," ucap Suhair Jebrol dikutip dari Yonhap News Agency, Selasa (7/11/2023) ini.

 BACA JUGA:

Kepergian Suhair dari tempatnya berasal seakan mengubur impian kedua orang tuanya agar dirinya bisa tinggal di lingkungan Islami. Lingkungan yang dimana dia bisa mempelajari agama Islam dan tradisi Arab dengan baik.

Ya, Suhair Jebril adalah anak pertama dari pasangan suami istri campuran. Ayahnya Jebril adalah pria Arab Palestina. Ibunya Choi seorang wanita Korea Selatan tulen.

Pernikahan itu kini sudah menghasilkan tiga orang anak, yakni Suhair dan dua adiknya. Awalnya pasangan itu cukup senang tinggal di Korea Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/611/3170293/hannah-De1L_large.jpg
Profil dan Biodata Hannah Einbinder, Aktris Yahudi yang Serukan Free Palestine di Emmy Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/612/2988665/kemenlu-apresiasi-inisiatif-paragoncorp-distribusikan-bantuan-kemanusiaan-ke-palestina-niJIbRKnfz.jpg
Kemenlu Apresiasi Inisiatif ParagonCorp Distribusikan Bantuan Kemanusiaan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/194/2934882/20-brand-fashion-asli-dari-palestina-RHXxdmKU5e.jpg
20 Brand Fashion Asli dari Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/612/2930052/potret-masyarakat-palestina-gotong-royong-sukarela-bersihkan-rs-indonesia-yang-sebagian-hancur-karena-israel-HqLYgdvuP8.jpg
Potret Masyarakat Palestina Gotong Royong Sukarela Bersihkan RS Indonesia yang Sebagian Hancur karena Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/194/2919547/mengenal-meera-albaba-desainer-palestina-yang-berjuang-lewat-karya-zYPPZXkxwc.jpg
Mengenal Meera Albaba, Desainer Palestina yang Berjuang lewat Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/612/2917535/apa-arti-dari-bendera-palestina-simak-sejarahnya-L0ScoEtdbh.jpg
Apa Arti dari Bendera Palestina? Simak Sejarahnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement