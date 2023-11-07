Cerita Sedih YouTuber Berdarah Palestina-Korea yang Terusir dari Gaza: Situasinya Bener-Bener Sangat Sulit

SUHAIR Jebril, seorang YouTuber berdarah Palestina-Korea terusir dari Gaza karena konflik yang terus memanas antara Israel dan gerilyawan Hamas.

Suhair sejak kecil justru sudah dipaksa hidup berdampingan dengan perang. Tinggal di Gaza, Palestina, sejak remaja Suhair sudah melihat langsung suasana perang yang terjadi di antara Palestina dan Israel.

Hanya saja eskalasi perang yang terjadi belakangan ini sudah di luar batas nalar Suhair dan keluarganya. Serangan membabi buta yang dilancarkan Israel hanya untuk menghancurkan Hamas justru sering memakan korban masyarakat sipil.

Mau tidak mau, Suhair tidak lagi bisa menganggap bahwa perang yang terjadi di Palestina adalah teman. Dia dan keluarganya terpaksa pergi meninggalkan Palestina. Terusir agar tetap bisa menyambung nyawa.

"Bom yang berjatuhan benar-benar sangat berbahaya. Situasinya benar-benar sangat sulit di Gaza," ucap Suhair Jebrol dikutip dari Yonhap News Agency, Selasa (7/11/2023) ini.

Kepergian Suhair dari tempatnya berasal seakan mengubur impian kedua orang tuanya agar dirinya bisa tinggal di lingkungan Islami. Lingkungan yang dimana dia bisa mempelajari agama Islam dan tradisi Arab dengan baik.

Ya, Suhair Jebril adalah anak pertama dari pasangan suami istri campuran. Ayahnya Jebril adalah pria Arab Palestina. Ibunya Choi seorang wanita Korea Selatan tulen.

Pernikahan itu kini sudah menghasilkan tiga orang anak, yakni Suhair dan dua adiknya. Awalnya pasangan itu cukup senang tinggal di Korea Selatan.