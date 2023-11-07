5 Shio yang Diramalkan Sangat Beruntung di Pekan Ini

TIAP memasuki pekan baru, apalagi di bulan yang baru tak sedikit orang yang merasa penasaran dengan penerawangan keberuntungan dirinya. Nah, keberuntungan ini tak hanya dari segi zodiak biasa tapi juga sedikit banyak bisa ditelaah atau diramalkan dari aspek shio.

Mengutip Express UK, cenayang Valeria Black lewat Your Tango menyebut ada lima lambang shio yang akan memiliki keberuntungan besar di sepanjang pekan ini, Senin (6/11/2023) hingga Minggu (12/11/2023) Apakah Anda termasuk? Simak paparan singkatnya berikut inui.

1. Shio Kerbau: Dalam tema keberuntungan yang dituai, pekan ini disebut jadi minggu keberuntungan bagi para pemilik shio Kerbau, tepatnya keberuntungan yang dituai dari semua tindakan di masa lalu dan semua komitmen yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.

Keberuntungan ini mungkin terwujud dalam bentuk pekerjaan bergaji tinggi, menemukan kegembiraan atau kenyamanan di dalam rumah sendiri.

2. Shio Naga: Mimpi yang menjadi kenyataan adalah hoki orang bershio Naga di pekan ini, karena salah satu keinginan penting yang akan segera terkabul. Para pemilik shio Naga disebutkan kemungkinan beruntung dalam cinta, bisa bertemu si dia "belahan jiwa" dalam minggu ini atau secara karir bisa juga dengan menikmati adanya peningkatan kesuksesan.

