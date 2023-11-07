Viral Ibu Diusir dari Rumah oleh Anak Angkat, Tak Terima Dinasihati?

TENGAH viral di linimasa sosial media, kabar perihal seorang wanita renta bernama Siti Marbiah di Banyuasin, Sumatera Selatan yang diduga mengalami pengusiran dari rumah oleh anaknya sendiri.

Siti Marbiah yang sudah berusia 73 tahun tersebut, dihimpun dari berbagai sumber dikatakan harus angkat kaki dari rumahnya sendiri karena telah diusir oleh anak angkatnya yang berinisial AY yang sudah dirawat dan diurus sejak kecil.

Diwarta dari akun TikTok @pemudaOKI, Selasa (7/11/2023) pengusiran ini dimulai karena sang anak angkat diduga ingin mengusai harta Siti Marbiah. Dalam video yang beredar terlihat sejumlah warga dan dua petugas polisi berkumpul di sebuah rumah.

Dari video yang sudah mendapat lebih dari 43 ribu kali tayangan tersebut, terlihat Siti Marbiah tampak lemas dan harus dipapah oleh seorang untuk berdiri untuk ditenangkan masuk ke dalam rumah.

Mengutip laporan iNews, Jallas Boang Manale selaku kuasa hukum Siti Marbiah menyebutkan, selama ini AY telah diasuh hingga di sekolahkan dengan baik oleh Siti. Namun memang, proses pengangkatan anak kala itu tidak dilakukan secara administrasi.

(Foto: Tangkapan layar TikTok @pemudaOKI)

"Klien kami tidak punya keturunan, suaminya itu anggota polisi kasihan melihat AY yang orang tuanya office boy (OB) di Polres Muba. Namun pengangkatannya tidak secara administrasi," ucap Jallas Boang saat dihubungi iNews, baru-baru ini.