5 Tanggal Lahir Anak yang Disukai Jin, Kamu Bisa Percaya atau Tidak

LIMA tanggal lahir anak yang disukai jin dan perlu kalian ketahui. Berdasarkan mitos, primbon Jawa dan ilmu astrologi, tanggal lahir seseorang dapat mempengaruhi kepribadian, watak bahkan peruntungan atau nasib seseorang dalam kehidupannya.

Bahkan, tanggal lahir juga dianggap bisa menentukan apakah seseorang itu disukai oleh makhluk-makhluk tak kasat mata seperti jin, makhluk gaib, atau khodam (pendamping) yang bisa berupa makhluk gaib dan jin.

Tanggal berapa saja itu? Berikut adalah lima tanggal lahir anak yang disukai jin, yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (6/11/2023).

1. Tanggal 7

Anak yang lahir tanggal 7 dipercaya memiliki energi magis yang kuat. Bahkan dalam konteks Jailangkung (boneka/media pemanggil arwah), tanggal ini dianggap jadi salah satu tanggal yang paling disukai oleh roh-roh jahat. Bahkan kabarnya, pada tanggal ini roh-roh jahat lebih mudah untuk dipanggil melalui permainan Jailangkung.

2. Tanggal 13

Anak yang lahir tanggal 13 disebut-sebut sebagai salah satu tanggal lahir yang paling disukai oleh roh atau arwah, karena memiliki energi magis yang kuat.

Konon, tanggal lahir 13 ini diyakini memiliki aura yang kuat dan dapat memengaruhi orang di sekitarnya. Namun, aura tersebut cenderung berwarna gelap dan terkait dengan hal-hal negatif seperti kesedihan, ketakutan, dan kemarahan.