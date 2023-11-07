Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nikita Mirzani dan Fuji Liburan Bareng ke 7 Negara Eropa, Tepis Isu Perselisihan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |21:40 WIB
Nikita Mirzani dan Fuji Liburan Bareng ke 7 Negara Eropa, Tepis Isu Perselisihan
Nikita Mirzani dan Fuji liburan bareng ke Eropa. (Foto: MPI/Ayu Utami)
A
A
A

HUBUNGAN Nikita Mirzani dan Fuji sempat kurang baik. Saat awal-awal kemunculan Fuji di dunia entertainment, Nikita Mirzani pernah menyindir Fuji. Tapi kini keduanya malah liburan bareng ke 7 negara di Eropa.

Nikita Mirzani dan Fuji merupakan brand ambassador (BA) salah satu produk kecantikan. Keduanya pun dapat kesempatan berlibur bareng ke Eropa.

"Fuji kan Brand Ambassador-nya pasti ikut kan, terus kalau aku juga BA pasti ikut," ujar Nikita Mirzani di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Selasa (7/11/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
