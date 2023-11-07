Cerita Dave Hendrik Alami Serangan Jantung, Ngaku Rasakan Panas di Bagian Dada

DAVE Hendrik menceritakan detik-detik dirinya mengalami serangan jantung setelah mengisi sebuah acara. Dia mengaku merasakan panas dibagian dada dan langsung dilarikan ke IGD.

Dave mengaku tidak merasakan gejala apapun sebelum mengalami serangan jantung pada April 2023. Bahkan, Dave sempat mengisi acara sebagai MC seperti biasanya.

"Nggak ada gejala apa-apa sih, tiba-tiba aja serangan. Jadi pas habis event kayak gini, tiba-tiba berasa nggak nyaman di dada. Berasa panas gitu, kayak ada lempengan panas," kata Dave Hendrik saat ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Dave merasakan hal tersebut hingga malam hari. Seteleah merasa ada yang tak beres, dia kemudian memutuskan untuk ke rumah sakit.

"Terus (gejala itu) dari siang, sore, malem, sempet ada jeda satu kali, terus pas malem dateng lagi, aku langsung ke IGD," ujarnya.

Pria berusia 46 tahun itu pun bersyukur kondisi sudah membaik. Dia juga sudah bisa menjalani aktivitasnya seperti sedia kala sebagai MC.

"Puji Tuhan, baik. Kan emang kemarin saya habis bypass jantung. Sekarang saya harus jaga kadar kolestrol, jaga makan, jaga istirahat, olahraga, sama minum obat," tuturnya.

Kini, Dave mengaku lebih peduli dengan kesehatan fisiknya. Selain rutin berolahraga, Dave Hendrik juga masih rutin mengonsumsi obat jantung.