Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cerita Dave Hendrik Alami Serangan Jantung, Ngaku Rasakan Panas di Bagian Dada

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |22:00 WIB
Cerita Dave Hendrik Alami Serangan Jantung, Ngaku Rasakan Panas di Bagian Dada
Dave Hendrik ceritakan pengalamannya usai terkena serangan jantung. (Foto: Instagram @davehendrik)
A
A
A

DAVE Hendrik menceritakan detik-detik dirinya mengalami serangan jantung setelah mengisi sebuah acara. Dia mengaku merasakan panas dibagian dada dan langsung dilarikan ke IGD.

Dave mengaku tidak merasakan gejala apapun sebelum mengalami serangan jantung pada April 2023. Bahkan, Dave sempat mengisi acara sebagai MC seperti biasanya.

"Nggak ada gejala apa-apa sih, tiba-tiba aja serangan. Jadi pas habis event kayak gini, tiba-tiba berasa nggak nyaman di dada. Berasa panas gitu, kayak ada lempengan panas," kata Dave Hendrik saat ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Dave merasakan hal tersebut hingga malam hari. Seteleah merasa ada yang tak beres, dia kemudian memutuskan untuk ke rumah sakit.

Penyakit Jantung

"Terus (gejala itu) dari siang, sore, malem, sempet ada jeda satu kali, terus pas malem dateng lagi, aku langsung ke IGD," ujarnya.

Pria berusia 46 tahun itu pun bersyukur kondisi sudah membaik. Dia juga sudah bisa menjalani aktivitasnya seperti sedia kala sebagai MC.

"Puji Tuhan, baik. Kan emang kemarin saya habis bypass jantung. Sekarang saya harus jaga kadar kolestrol, jaga makan, jaga istirahat, olahraga, sama minum obat," tuturnya.

Kini, Dave mengaku lebih peduli dengan kesehatan fisiknya. Selain rutin berolahraga, Dave Hendrik juga masih rutin mengonsumsi obat jantung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/481/3067684/apa-itu-kardiomiopati-kelainan-yang-dapat-picu-terjadi-gagal-jantung-ig0sjcFW1I.jpg
Apa Itu Kardiomiopati, Kelainan yang Dapat Picu Terjadi Gagal Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/481/3041846/masayu-anastasia-beberkan-kondisi-lembu-usai-terkena-serangan-jantung-wqwxwRPMK9.jpg
Masayu Anastasia Beberkan Kondisi Lembu Usai Terkena Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/481/3032354/filipina-bakal-larang-warganya-bikin-konten-mukbang-imbas-meninggalnya-konten-kreator-dongz-E0lYEp8hzz.jpg
Filipina Bakal Larang Warganya Bikin Konten Mukbang, Imbas Meninggalnya Konten Kreator Dongz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029352/dokter-duga-kematian-zhang-zhi-jie-akibat-henti-jantung-ini-penjelasannya-zh42RAs7gp.jpg
Dokter Duga Kematian Zhang Zhi Jie Akibat Henti Jantung, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/487/3028763/dokter-richard-lee-kecewa-dengan-penanganan-tim-medis-saat-bantu-atlet-badminton-zhang-zhi-jie-ini-alasannya-TfJ44nJcAt.jpg
Dokter Richard Lee Kecewa dengan Penanganan Tim Medis saat Bantu Atlet Badminton Zhang Zhi Jie, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/483/3017258/olahraga-pasca-operasi-jantung-aman-keht2BkMiv.jpg
Olahraga Pasca Operasi Jantung, Aman?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement