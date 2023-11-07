Dave Hendrik Ungkap Kondisi Terbaru Usai Alami Serangan Jantung

PRESENTER kondang, Dave Hendrik, mengungkapkan kondisinya setelah terkena serangan jantung pada April 2023. Dave pun bersyukur bisa selamat dari penyakit mematikan tersebut.

Dave kini merasa sudah membaik setelah melakukan operasi. Dia juga tengah menjaga kadar kolesterol dalam tubuhnya untuk mencegah hal yang tak diinginkan terjadi. Kendati sudah membaik, Dave mengaku masih rutin mengonsumsi obat.

"Puji Tuhan, baik. Kan emang kemarin saya habis bypass jantung. Sekarang saya harus jaga kadar kolestrol, jaga makan, jaga istirahat, olahraga, sama minum obat," kata Dave Hendrik di Kawasan Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Dave kemudian menceritakan detik-detik dirinya terkena serangan jantung. Pria 46 tahun itu menyebut sempat merasakan panas dibagian dada. Gejala tersebut dirasakan setelah usai dirinya menjadi MC disebuah acara.