Pengidap Asam Urat, Ini 3 Sayur yang Aman Kamu Konsumsi

SAKIT asam urat bisa menyerang siapa saja. Apalagi asam urat sudah tidak mengenak usia lagi, bahkan anak-anak muda.

Asam urat merupakan radang sendi atau kondisi peradangan sendi. Asam urat bikin kaki, jari tangan, pergelangan tangan, lutut, dan tumit terasa nyeri saat kumat.

Mengonsumsi makanan mengandung tinggi purin bisa menyebabkan asam urat. Kalu sayur apa saja yang aman dikonsumsi bagi penderita asam urat?

1. Sayur dengan purin rendah

Menurut American Academy of Family Physicians, purin adalah zat alami menghasilkan produk limbah yang disebut asam urat ketika makanan kaya purin dicerna. Asam urat terkait dengan batu ginjal, radang sendi dan asam urat.

Sayuran rendah purin antara lain sayuran dengan kacang-kacangan, dan biji-bijian, tomat (bisa digunakan dalam sayur atau dikonsumsi langsung atau jus), dan mentimun.

2. Sayur dengan purin sedang

Menurut American Academy of Family Physicians, sayuran purin sedang meliputi asparagus, bayam, kol bunga dan jamur.

Hanya karena sayuran ini mengandung purin dalam jumlah sedang, tidak berarti penderita asam urat harus menghindarinya sama sekali.

"Ada sangat sedikit sayuran yang harus dihindari penderita asam urat karena sayuran cenderung rendah purin. Namun, ada beberapa sayuran bayam, kembang kol, asparagus, bit, okra, dan jamur yang harus dikonsumsi dalam jumlah sedang," keterangan livestrong.