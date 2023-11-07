Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kolesterol Tinggi, Atasi dengan 6 Obat Herbal Ini Yuk

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |04:36 WIB
Kolesterol Tinggi, Atasi dengan 6 Obat Herbal Ini Yuk
Herbal untuk menurunkan kolesterol. (Foto: Times of india)
A
A
A

PUNYA kolesterol tinggi buruk bagi kesehatan tubuh. Kolesterol tinggi bisa menimbulkan penyumbatan aliran darah akibatnya bisa kena stroke, dan serangan jantung.

Jika punya kolesterol tinggi, maka sebaiknya segera diturunkan agar kondisi tubuh lebih sehat dan bugar.

Dilansir dari Medicalnewstoday kolesterol, berikut ini sejumlah obat herbal yang bisa menurunkan kadar kolesterol tinggi,

 jahe

1. Jahe

Herbal berupa jahe merupakan ramuan populer dalam dunia pengobatan. Studi menunjukkan bahwa jahe dosis rendah, kurang dari 2 gram/hari, memiliki efek yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol trigliserida dan LDL.

 BACA JUGA:

2. Ekstrak Daun Artichoke

Penderita kolesterol bisa mencoba untuk mengkonsumsi artichoke, artichoke dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Artichoke juga biasa di gunakan untuk serangkain diet sehat seperti diet Mediterania.

Para peneliti menyatakan bahwa menggunakan suplemen ekstrak daun artichoke dapat bekerja dalam kombinasi dengan terapi penurun lipid, khususnya pada mereka yang mengalami hiperlipidemia. Ini adalah saat tubuh seseorang memiliki kelebihan lemak seperti kolesterol dan trigliserida.

3. Yarrow atau Daun Seribu

Yarrow merupakan tumbuhan berbunga yang telah biasa digunakan dalam pengobatan tradisional selama bertahun-tahun. Dalam studi yang lebih tua dari tahun 2012, para peneliti menemukan bahwa Yarrow dapat membantu menurunkan kadar kolesterol pada ayam broiler. Mengonsumsi suplemen yarrow dapat membantu mengatasi kolesterol.

 BACA JUGA:

4. Holy Basil

Holy Basil adalah tumbuhan yang memiliki rasa sedikit pedas dan pahit yang bisa dikonsumsi mentah atau sebagai tambahan dalam masakan. Sebuah studi tahun 2018 ditemukan bahwa dosis yang lebih tinggi menyebabkan kadar kolesterol total dan LDL turun. Diperlukan mengonsumsi holy basil setidaknya satu gram per hari untuk mencapai manfaat yang diinginkan.

