Warning, Ini 4 Penyakit Musim Pancaroba yang Sering Menyerang Anak-Anak

SAAT musim pancaroba, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, biasanya muncul penyakit tertentu. Nah, sebagai orangrtua harus waspada dengan penyakit yang sering menyerang anak-anak pada masa pancaroba.

Dikutip dari Siloam Hospitals, berikut ini sejumlah penyakit yang bisa menyerang anak-anak pada masa pancaroba, apa saja?

1. Demam Berdarah

Penyakit demam berdarah dengue atau sering disingkat DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi virus dengue. Penyakit ini seringkali terjadi pada awal memasuki musim penghujan, hal ini dikarenakan jenis nyamuk Aedes aegypti berkembang dengan cepat pada musim tersebut.

Biasanya DBD ditandai dengan demam tinggi yang mendadak selama 2-7 hari, sakit kepala, badan terasa lemas, mual dan muntah. Jika tidak cepat ditangani, anak bisa mengalami syok dengue yang mengancam nyawa.

2. Influenza

Kena influenza bagi anak berusia di bawah dua tahun bisa menyebabkan komplikasi berbahaya, maka itu jangan dianggap diabaikan. Apalagi penyakit ini menyerang hidung, tenggorokan, dan paru sekaligus.

Anak disarankan melakukan langkah-langkah mengatasi influenza antara lain istirahat cukup serta mengonsumsi cukup air putih dan makanan bergizi seimbang untuk menguatkan imun tubuhnya dalam melawan virus.

3. Diare

Anak-anak juga mudah kena diare. Salah satu penyebabnya oleh rotavirus. Virus ini seringkali terbawa oleh angin dan melekat di makanan.

Maka itu, penting sekali untuk menjaga kebersihan makanan, serta selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Selain itu, pastikan anak untuk menghindari kebiasaan menggigiti kutu terutama saat tangan sedang kotor.