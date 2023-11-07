Rahasia Ruth Sahanaya Jaga Kualitas Vokal, Selektif Pilih Makanan hingga Terapkan Hidup Sehat

PENYANYI legendaris Ruth Sahanaya memiliki cara khusus dalam menjaga kualitas vokalnya. Selain menerapkan pola hidup sehat, Ruth juga sangat selektif dalam memilih makanan.

"Untuk saya pribadi pasti setiap orang mempunyai daya tahan tubuh dan punya cara untuk mempertahankan itu. Dan kalau saya itu memang termasuk yang sangat sensitif sekali," kata penyanyi berusia 57 tahun tersebut saat ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2023).

"Jadi kadang ada makanan tertentu atau kurang istirahat ya kalau kurang istirahat semua penyanyi mengalami itu, makanya harus banyak istirahat," katanya.

Namun, wanita yang kerap disapa Mama Ute ini tidak menjelaskan secara rinci jenis makanan apa yang bisa mempertahankan kualitas vokalnya. Lebih lanjut, dia juga disiplin menjaga waktu istirahat cukup guna menunjang penampilannya di atas panggung