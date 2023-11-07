Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kotoran Burung Bisa Sebabkan TBC? Ini Penjelasan Dokter

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |14:00 WIB
Kotoran Burung Bisa Sebabkan TBC? Ini Penjelasan Dokter
Kotoran burung merpati sebabkan TBC? (Foto: Freepik.com)
SEORANG ibu hamil mengalami tuberkulosis hingga menjalani operasi sebanyak dua kali. Diduga penyebab tuberkulosis tersebut disebabkan oleh kotoran burung merpati yang dipelihara olehnya.

Lantas apakah benar kalau kotoran burung dapat menyebabkan tuberkulosis?

Dokter Spesialis Paru, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) menjelaskan kuman tuberkulosis terdapar di udara, bukan terdapat di hewan seperti burung merpati apalagi kotorannya. Kalaupun ada dr Erlina mengatakan itu merupakan sebagian dari kuman, yang biasanya menimbulkan penyakit lain.

“Mungkin juga ada jamur di kotoran burung merpati tersebut,” kata dr Erlina, dikutip dalam akun X miliknya @erlinaburhan, Selasa (7/11/2023).

Menurutnya, spora jamur histoplasma capsulatum dapat menyebabkan histoplasmosis. Spora jamur tersebut bisa ditemukan pada kotoran burung, sedangkan Histoplasmosis sendiri dengan Tuberkulosis gejala juga mempunyai kemiripan, namun tetap ada perbedaan.

Kotoran burung sebabkan TBC?

Selain itu histoplamosis juga akan terjadi bila seseorang menghirup spora dan akan mempengaruhi paru-paru. Spora ini tidak menular ke orang lain tetapi bisa saja terjangkit lebih dari sekali. Karena jamur histoplasma banyak tersebar di tanah yang lembab terutama pada tempat yang terdapat banyak kotoran burung seperti di kandang.

“Sedangkan tuberkulosis penyebaran kumannya lewat udara. Pasien TB harus hati-hati saat bersin maupun batuk agar tidak menginfeksi orang lain,” ucap dr Erlina.

