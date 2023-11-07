5 Manfaat Konsumsi Nanas bagi Kesehatan, Mampu Redakan Nyeri Sendi

NANAS atau Ananas comosus, adalah buah yang terkenal dengan rasanya yang segar dan manis. Selain menjadi camilan yang lezat, nanas juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang luar biasa.

Dengan kandungan nutrisi yang kaya, nanas dapat memberikan kontribusi positif bagi kesehatan tubuh Anda. Berikut adalah beberapa manfaat utama nanas dikutip dari Clevelandclinic, Selasa (7/11/2023).

1. Membantu Penyembuhan Jaringan

Nanas merupakan satu-satunya makanan yang diketahui mengandung bromelain, enzim yang membantu penyembuhan kulit dan jaringan Anda. Bromelain inilah yang menghasilkan zat yang dapat melawan rasa sakit dan bengkak. Mengonsumsi bromelain dari nanas juga dapat membantu penyembuhan kulit Anda setelah operasi atau cedera.

2. Melawan peradangan





Peradangan adalah proses alami yang terjadi di tubuh kita untuk membantu melawan penyakit. Namun, terlalu banyak peradangan dalam jangka waktu lama, dapat menyebabkan kondisi seperti rheumatoid arthritis dan kanker.

Zat anti inflamasi pada bromelain dapat membantu melawan peradangan dan dapat menekan pertumbuhan tumor tertentu. Makan banyak buah dan sayuran berwarna, termasuk nanas, adalah cara yang baik untuk membantu mencegah kanker dan kondisi kesehatan lainnya.

3. Baik untuk pencernaan

Inilah alasan lain untuk menjadikan nanas sebagai makanan penutup pilihan yang menyehatkan. Nanas mengandung banyak serat, yang baik untuk pencernaan.