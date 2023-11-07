TNI Siap Kirimkan Kapal Rumah Sakit untuk Bantu Warga Palestina, Ini Syarat Utamanya

BELUM lama ini Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan TNI akan mengirimkan bantuan berupa kapal rumah sakit yang akan stand by di Palestina untuk memberikan bantuan lebih banyak kepada warga. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kemanusiaan atas konflik yang saat ini terjadi.

Akan tetapi, kondisi ini hanya bisa dilakukan apabila Mesir memberikan izin. Karena pihaknya harus terlebih dahulu mengkoordinasikan kepada pemerintah Mesir agar bisa mengerahkan kapal rumah sakit tersebut.

“Begitu Mesir izinkan, kita akan kirim (kapal rumah sakit)," kata Prabowo usai mendampingi Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, beberapa waktu lalu

Tidak hanya itu, dengan bantuan yang menyesuaikan para korban perang seperti bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan juga barang-barang logistik lainnya. Bantuan ini diberikan dalam beberapa tahap, yakni untuk saat ini merupakan tahap pertama dengan mengirimkan bantuan seberat 51,5 ton yang akan diterbangkan dengan tiga pesawat, yaitu dua di antaranya pesawat Hercules C-130 milik TNI AU menuju Mesir.

Setelah itu, pada tahap selanjutnya sedang dalam proses persiapan berupa bantuan yang akan diteruskan dan didistribusikan kepada rakyat Palestina. Selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo, Prabowo pun turut mengungkap pihaknya akan terus mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina.

“Terus menerus, kita kirim bantuan," tuturnya.

(Leonardus Selwyn)