Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

TNI Siap Kirimkan Kapal Rumah Sakit untuk Bantu Warga Palestina, Ini Syarat Utamanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |23:00 WIB
TNI Siap Kirimkan Kapal Rumah Sakit untuk Bantu Warga Palestina, Ini Syarat Utamanya
Indonesia siap kirim kapal rumah sakit untuk bantu warga Palestina. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan TNI akan mengirimkan bantuan berupa kapal rumah sakit yang akan stand by di Palestina untuk memberikan bantuan lebih banyak kepada warga. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kemanusiaan atas konflik yang saat ini terjadi.

Akan tetapi, kondisi ini hanya bisa dilakukan apabila Mesir memberikan izin. Karena pihaknya harus terlebih dahulu mengkoordinasikan kepada pemerintah Mesir agar bisa mengerahkan kapal rumah sakit tersebut.

“Begitu Mesir izinkan, kita akan kirim (kapal rumah sakit)," kata Prabowo usai mendampingi Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, beberapa waktu lalu

Kapal rumah sakit

Tidak hanya itu, dengan bantuan yang menyesuaikan para korban perang seperti bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan juga barang-barang logistik lainnya. Bantuan ini diberikan dalam beberapa tahap, yakni untuk saat ini merupakan tahap pertama dengan mengirimkan bantuan seberat 51,5 ton yang akan diterbangkan dengan tiga pesawat, yaitu dua di antaranya pesawat Hercules C-130 milik TNI AU menuju Mesir.

Setelah itu, pada tahap selanjutnya sedang dalam proses persiapan berupa bantuan yang akan diteruskan dan didistribusikan kepada rakyat Palestina. Selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo, Prabowo pun turut mengungkap pihaknya akan terus mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina.

“Terus menerus, kita kirim bantuan," tuturnya.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/481/3027574/lansia-malang-ini-diserang-anjing-milik-militer-israel-alami-cedera-serius-UqVzTFnrEN.jpg
Lansia Malang Ini Diserang Anjing Milik Militer Israel, Alami Cedera Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015753/klinik-dan-dapur-umum-di-rafah-ditutup-warga-palestina-mengungsi-ke-al-mawasi-FDMld4ITJ1.jpg
Klinik dan Dapur Umum di Rafah Ditutup, Warga Palestina Mengungsi ke al-Mawasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015730/akibat-operasi-militer-israel-rumah-sakit-kuwait-di-rafah-ditutup-0waGT2ZrFA.jpg
Akibat Operasi Militer Israel, Rumah Sakit Kuwait di Rafah Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015583/kekurangan-bantuan-medis-kondisi-masyarakat-gaza-kian-mengkhawatirkan-g3oJgW08ZE.jpg
Kekurangan Bantuan Medis, Kondisi Masyarakat Gaza Kian Mengkhawatirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/481/3015478/30-negara-kecam-israel-pada-pertemuan-who-serang-fasilitas-kesehatan-di-gaza-GUhB701T44.jpg
30 Negara Kecam Israel Pada Pertemuan WHO, Serang Fasilitas Kesehatan di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/481/3012090/israel-kembali-membabi-buta-who-minta-perlindungan-bagi-warga-sipil-gaza-Rxf1Eys8PD.jpg
Israel Kembali Membabi Buta, WHO Minta Perlindungan bagi Warga Sipil Gaza
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement