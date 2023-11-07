Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Begini Pola Makan untuk Mencegah Diabetes, Coba Yuk

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:23 WIB
Begini Pola Makan untuk Mencegah Diabetes, Coba Yuk
Diabetes perlu dicegah. (Foto: Medical news today)
A
A
A

DIABETES merupakan penyakit yang muncul akibat pola makan yang buruk, terlalu banyak makan gula. Selain itu juga gaya hidup yang tak sehat dan banyak mager.

Dietisien Instalasi Pelayanan Gizi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Sri Rejeki Wahyuningrum SKM, RD, memberikan pola makan sehat yang berisi tips membagi porsi makan untuk mencegah diabetes melitus (DM).

 makan sehat

“Porsi makan itu pembagiannya harus teratur,” kata Sri dalam webinar.

Dikutip dari Antara, Sri membagi porsi makan menjadi empat jenis, yakni 20-25 persen dari keseluruhan porsi makan dalam sehari untuk sarapan, 30 persen untuk makan siang, 25-30 persen makan malam, dan 10-15 persen makan selingan.

 BACA JUGA:

Untuk sarapan, kata Sri, seseorang dapat mengonsumsi roti gandum dengan telur orak-arik atau telur ceplok, disertai tomat, timun, dan selada. Juga meminum jus melon.

Namun jika tidak sempat membuat telur orak-arik maupun telur ceplok, Sri menyarankan untuk mengganti telur tersebut dengan sumber protein lainnya.

“Minum susu, kita tentunya memilih (susu yang tepat). Kalau berat badannya masih ideal, ya boleh susu fullcream. Kalau yang sudah agak naik, pilih susu yang rendah lemak,” ucap Sri.

Pada pukul 10.00 dan 16.00, seseorang dapat mengonsumsi makanan selingan, seperti kacang hijau, puding buah, jus buah, atau buah-buahan segar.

“Yang rebus-rebusan, kurangi goreng-gorengan. Kalau snack (kudapan), jangan yang digoreng-goreng lagi,” kata Sri.

 BACA JUGA:

Lalu, untuk makan siang, seseorang dapat menyantap berbagai menu yang diinginkan selama kebutuhan gizi masih terpenuhi dan dalam rentang 570-600 kalori.

Halaman:
1 2
      
