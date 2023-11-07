Kemenkes Kirimkan 7 Ton Bantuan untuk Warga Palestina, Ini Isinya

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mengirimkan bantuan sebanyak tujuh ton kepada warga Palestina. Bantuan tersebut terdiri dari obat-obatan, makanan bergizi, dan hygiene kit.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari 51,5 ton bantuan yang diberikan dari pihak pemerintah dan swasta Indonesia seperti Kemenkes, Kemenhan, TNI Polri, PMI, BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Kitabisa.

Bantuan itu dikirim dengan pelepasan pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu 4 November 2023 dengan dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo serta didampingi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, serta angota kabinet lainnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan yang dikirim telah disesuaikan dengan kebutuhan warga Palestina. Dengan menggunakan tiga pesawat bantuan berisikan 51,5 ton bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang layak lainnya.

“Untuk bantuan selanjutnya juga sedang dalam proses dipersiapkan. Bantuan ini bukan hanya dari pemerintah namun juga masyarakat, dari dunia usaha,” kata Presiden Joko Widodo, dikutip dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal, Senin 6 November 2023.

Joko Widodo berharap bantuan yang saat ini diberikan dapat memicu semakin banyaknya bantuan lainnya yang datang baik dari masyarakat dan dunia usaha. Karena hal ini sebagai wujud solidaritas bangsa Indonesia peduli dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza sehingga harus secepat mungkin dihentikan.