5 Wisata Pasar Unik di Jakarta, Tawarkan Karya Seni hingga Barang Antik

Pasar barang antik di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. (Foto: ANTARA/Bayu Pratama S)

JAKARTA berjuta pesona. Ada banyak hal yang bisa dinikmati di Ibu Kota dari sisi pariwisata dan hiburan. Sebagai Kota Metropolitan yang megah, Jakarta juga punya berbagai pusat perbelanjaan atau pasar tradisional hingga modern.

Pasar-pasar tersebut bisa jadi sasaran wisata belanja buat yang doyan shoping. Mau cari apa saja ada, tinggal tentu saja pasar mana yang mau dijelajahi.

Pasar merupakan pusat kehidupan kota yang menggambarkan kekayaan budaya, keragaman, dan dinamika sebuah daerah.

Jakarta memiliki beragam pasar yang menawarkan pengalaman unik bagi para wisatawan yang mencari petualangan kuliner, seni, dan budaya.

Berikut ini beberapa pasar unik yang patut dikunjungi di Jakarta

1. Pasar Santa

Pasar Santa Modern telah menjadi pusat seni, makanan, dan fashion kreatif di Ibu Kota. Terletak di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Pasar Senta tempat yang sempurna untuk mengeksplorasi karya seniman lokal, makanan lezat, dan produk unik lainnya.

Pasar Santa

Anda akan menemukan beragam barang, mulai dari pakaian desainer hingga seni rupa kontemporer. Pasar Santa juga menjadi tempat bagi berbagai kafe dan warung makan yang menawarkan hidangan kuliner enak.

2. Pasar Baru

Pasar Baru terletak dekat Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Berdiri pada pertengahan abad 20 atau saat kejayaan pemerintah Hindia Belanda, Pasar Baru merupakan kawasan cagar budaya yang sekaligus jadi objek wisata.

Pasar Baru tempat yang pas buat berbelanja berbagai kebutuhan. Pertokoan yang berderet menawarkan berbagai produk seperti tekstil, batik, berbagai barang kerajinan tangan, hingga barang antik.

Pasar Baru adalah tempat yang tepat untuk mengeksplorasi budaya dan sejarah Jakarta sambil berbelanja oleh-oleh khas Indonesia. Anda juga dapat mencoba makanan lokal yang lezat di sekitar pasar ini.

Pos Bloc Jakarta di kawasan Pasar Baru, Jakarta (ANTARA/Dhemas Reviyanto)

3. Pasar Seni Ancol

Pasar Seni Ancol adalah destinasi yang sempurna untuk pecinta seni dan kerajinan tangan. Terletak di kawasan Wisata Taman Impian Jaya

Ancol, Jakarta Utara pasar ini menampilkan berbagai karya seni, kerajinan tangan, dan produk lokal.

Anda dapat membeli lukisan, patung, keramik, dan banyak barang seni lainnya yang dipamerkan oleh seniman-seniman lokal. Pasar Seni Ancol juga sering mengadakan pameran seni dan acara budaya yang menarik.