HOME WOMEN TRAVEL

Simak Rute Bus Transjakarta D11 Depok-BKN, Berikut Jalur yang Dilewati

Yesica Kirana , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |23:01 WIB
Simak Rute Bus Transjakarta D11 Depok-BKN, Berikut Jalur yang Dilewati
Bus Transjakarta. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

RUTE bus Transjakarta D11 perjalanannya dimulai dari Terminal Depok Baru menuju BKN, di mana jalur tersebut telah dimodifikasi untuk memudahkan akses perjalanan menuju Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur, dan Halte BKN.

Bus Transjakarta D11 juga beroperasi setiap hari dan memiliki sekitar 14 halte pemberhentian. Bus pertama berangkat dari kedua arah pukul 05.00 WIB, sedangkan bus terakhir berangkat pukul 20.00 WIB (dari arah Depok) dan pukul 21.00 WIB (dari arah BKN).

Total perjalanan sekitar 60 menit, dengan tarif ongkos yang dikenakan sebesar Rp3.500. Perjalanan akan dimulai melewati jalur yang telah diubah yakni Terminal Depok Baru, Dmall, Kedondong, STIAMI 1, Moch Yusuf Raya 1, Sbr. Pesona Square, Sbr. Gang Saminten, H. Moh Nail, Komplek Pelni, Ir. H. Juanda, Pintu Tol Cijago, Stasiun LRT Harjamukti, dan BKN 1.

 BACA JUGA:

Kemudian dari arah pulang akan melewati BKN 1, Buperta Cibubur, Gas Alam, Jasa Warga, Gang Saminten, Pesona Square, Moch Yusuf 2, STIAMI 2, Pesona Khayangan, Gang Beringin, ACE Hardware, STM Mandiri, Balai Kota Depok 2, dan Terminal Depok Baru.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
