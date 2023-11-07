Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Uniknya Cethe, Seni Menghias Rokok dengan Ampas Kopi

Yesica Kirana , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |22:00 WIB
Uniknya Cethe, Seni Menghias Rokok dengan Ampas Kopi
Seni cethe menghias rokok dengan ampas kopi di Jakarta Coffee Week 2023 di ICE BSD City, Tangerang. (Foto: ANTARA/Uyu Septiyati Liman)
CETHE merupakan seni menghias rokok menggunakan ampas kopi. Berawal dari hobi, karya seni cethe ternyata bisa dijual sebagai bahan koleksi bagi penyuka seni. Seni cethe belakang juga dilombakan.

Komunitas pegiat cethe dari Tulungagung baru-baru ini memperkenalkan seni tersebut di Jakarta Coffee Week 2023 yang berlangsung di ICE BSD City Tangerang, Banten.

“Seni ini berasal dari Tulungagung, Jawa Timur, dan seni ini sudah menjadi seperti tradisi, sehingga Tulungagung selain disebut sebagai Kota Marmer juga disebut Kota Cethe,” kata seorang pegiat cethe, Dany Agus Setiawan seperti dilansir dari ANTARA, Selasa (7/11/2023).

Sebelum digunakan untuk menghias rokok, ampas kopi dikeringkan dengan ditutup tisu selama beberapa saat dan kemudian material tersebut dicampurkan dengan susu kental manis dengan perbandingan 2:1.

      
