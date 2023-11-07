Mengenal Santet Pring Sedapur Asal Tulungagung, Bisa Bunuh 12 Keturunan!

MENGENAL santet pring sedapur asal Tulungagung, Jawa Timur. Masyarakat Tulungagung sejatinya mengenal dua jenis santet mematikan yakni santet brojo dan pring sedapur.

Dari kedua jenis santet tersebut, santet pring sedapurlah yang paling berbahaya dan menakutkan.

Santet Pring Sedapur memiliki akar budaya dan mitos yang berasal dari Tulungagung. Konon, santet ini memiliki reputasi lebih berbahaya karena dapat membunuh seluruh keluarga korban, termasuk 12 keturunan mereka.

Bila seseorang mengirimkan santet pring sedapur kepada salah satu korban. Maka yang terkena santet adalah satu keluarga dan keturunan dari korban tersebut. Berbeda dengan santet brojo yang sasarannya hanya satu orang saja.