Kutuk Kebiadaan Isreal, Warga Brasil Letakkan Ratusan Replika Jenazah Anak Palestina di Pantai Copacabana

MASYAKARAT Brasil punya cara tersendiri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penderitaan rakyat Palestina yang dijajah secara biadab oleh Israel.

Mereka menaruh 120 replika jenazah anak kecil yang dibalut kain kafan, kemudian ditempel bendera Palestina, dan bunga mawar merah di Pantai Copacabana, kawasan wisata terpopuler di Negeri Samba.

Ratusan kain kafan tersebut diyakini sebagai representasi anak-anak Palestina yang tewas karena serangan Israel ke wilayah Gaza. Pemandangan ratusan kain kafan itu memang sangat mengusik mata siapa pun yang datang ke pantai.

Pasalnya kain kafan itu dibentuk sedemikian rupa sehingga terlihat membungkus jenazah anak-anak. Bahkan di samping kain kafan tersebut tertulis nama anak-anak Palestina yang tewas lengkap dengan umurnya yang masih sangat kecil.

"Upaya ini bukan dilakukan untuk melawan Israel. Cara ini dilakukan untuk menolak perang," kata Antonio Carlos Costa, aktivis kemanusiaan di Brasil yang bergabung di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Brasil Rio de Paz dikutip dari Associated Press, Selasa (7/11/2023).