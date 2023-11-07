Jadi Dessert Terlezat Dunia, Ini 10 Tempat Berburu Pisang Goreng Enak di Bandung

PISANG goreng merupakan camilan yang populer di kalangan masyarakat. Camilan yang memiliki rasa manis ini tak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga mendunia berkat dinobatkannya sebagai makanan penutup terenak di dunia 2023 versi TasteAtlas.

Camilan khas Indonesia yang satu ini sangat mudah ditemui baik di pelosok desa maupun kota besar. Camilan ini dijajakan mulai dari pinggir jalan hingga café atau restoran.

Berikut 10 rekomendasi tempat berburu pisang goreng enak di Bandung.

1. Pisang Keju Papaday

Pecinta pisang goreng dan keju dijamin puas jika menyantap satu buah Pisang Keju Papaday. Ukurannya jumbo, rasanya pun manis, keju yang melimpah, siapa yang tak tergiur?

Uniknya, pisang goreng di sini tidak menggunakan tepung tapi langsung digoreng di minyak panas. Setelah matang, camilan ini ditaburi susu kental manis, coklat meses dan keju.

Selain pengolahannya yang unik, pisang goreng di tempat ini juga terkenal dengan ukuran pisangnya yang jumbo karena menggunakan pisang tanduk.

(Foto: dok. pribadi/Fildzah Raihan)

Pisang Keju Papaday berlokasi di Jalan Cilandak No. 101, Cibadak, Bandung

2. Warung Taru

Apabila mampir ke Dago, Anda bisa mencicipi nikmatnya Pisang Goreng Warung Taru. Di sini, Anda bisa menikmati pisang goreng sambil menikmati pemandangan bukit dan udara dingin Dago.

Pisang goreng di tempat ini disajikan di atas daun pisang kemudian ditaburi toping parutan keju dan taburan gula merah. Bermodalkan Rp17.000 Anda sudah dapat menikmati pisang goreng lezat di Warung Taru yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No.473, Dago Atas, Bandung.

3. Pisang Tanduk di Depan Toko Emas Eropa

Tempat berburu pisang goreng pisang selanjutnya terletak di Jalan Dalem Kaum (depan Toko Mas Eropa), Bandung. Nama tempatnya adalah Pisang Tanduk di Depan Toko Emas Eropa.

Sesuai namanya, pisang goreng ini menggunakan pisang tanduk matang. Pisang goreng ini biasanya disajikan dengan coklat dan keju. Bagi Pecinta keju, Anda boleh minta tambahan keju.

Pisang goreng yang satu ini dijajakan dengan gerobak kaki lima di depan Toko Emas Eropa.

(Foto: pergikuliner/Prido ZH)

4. Pisang Sangkuriang

Apabila mampir ke Floating Market, sempatkan lah untuk mencicipi nikmatnya Pisang Sangkuriang. Lokasi tepatnya berada di Floating Market, Jalan Grand Hotel No. 33E, Lembang, Bandung.

Pisang Sangkuriang ini terbuat dari pisang tanduk yang digoreng langsung tanpa tepung. Pisang goreng ini disajikan dalam bentuk menyerupai perahu dilengkapi topping keju, coklat, dan susu.

Selain Pisang Goreng Sangkuriang, Anda juga bisa menikmati beragam varian lainnya seperti pisang srikaya keju, pisang keju gula aren, pisang jawa, dan pisang goreng Dayang Sumbi.