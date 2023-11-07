Resep Makan Malam Praktis, Coba Ayam Lodho dan Cah Jamur

RESEP makan malam praktis sering kali dicari, khusunya para ibu. Mereka seolah ingin menyajikan menu simpel tapi tetap enak.

Beberapa di antaranya ada ayam lodho dan cah jamur. Dua menu dengan kombinasi yang tepat. Ada sajian protein dan sayur.

Penasaran seperti apa resepnya? Berikut dikutip dari akun Instagram @dianayupuspitasari dan @yoanitasavit⁣.

(Foto: @dianayupuspitasari)

Bahan :

1 ekor ayam kampung, belah tengah

700 ml santan dari 1 butir kelapa tua

20 buah cabe rawit utuh

3 lembar daun salam

2 lembar daun jeruk

1 ruas lengkuas, geprek

2 buah sereh, geprek

8 butir bawang merah, haluskan

4 siung bawang putih, haluskan

3 ruas kencur, haluskan

1 ruas kunyit, bakar lalu haluskan

1 ruas jahe, haluskan

3 butir kemiri, haluskan

1 sdt ketumbar, haluskan

1 sdm gula merah

Gula dan garam, secukupnya

Cara membuat:

1. Bersihkan ayam. Bakar hingga ayam matang, bolak-balik di atas grill pan dengan api kecil. Sisihkan (Lebih enak memang jika membakarnya di atas bara api arang, tapi pakai grill pan juga bisa jika tidak ada arang, sampai ayam nya ada warna sedikit gosong kehitaman dan matang).

2. Tumis semua bumbu, tuang ke dalam rebusan air mendidih.

3. Masukan cabe utuh dan santan. Tunggu hingga mendidih lalu masukan ayam.

4. Rebus sampai ayam empuk. Koreksi rasa, sajikan.