Resep Batagor Khas Bandung, Bisa Disajikan dengan Kuah dan Bumbu Kacang

BATAGOR sering kali dijumpai di mana-mana. Bahkan di Bandung, masyarakat begitu familiar menyantap batagor bukan hanya dengan bumbu kacang seperti yang sering dijumpai melainkan menjadi makanan berkuah. Saat ini, di beberapa daerah juga mulai bersliweran penjual batagor kuah.

Jajanan berbahan dasar ikan tengiri ini juga tentunya mudah dibuat sendiri di rumah. Jebolan MasterChef season 5, Devina Hermawan pun membagikan resep batagor ikan premium agar ikan tenggirinya lebih dominan, tidak hanya berupa tepung. Berikut resepnya :

BACA JUGA: Resep Krengsengan Koyo dan Urat Sapi Khas Jawa Timur

Bahan minyak ayam bawang:

70 gr kulit ayam

100 ml air

2 sdm minyak goreng

7 siung bawang merah

BACA JUGA: Resep dan Cara Membuat Kaldu Ayam yang Lezat Disantap

Bahan adonan:

250 gr ikan tenggiri giling

150 gr paha ayam filet

5 siung bawang putih

1 batang daun bawang, iris

1 ½ sdt garam

2 sdm gula pasir

½ sdt merica