BATAGOR sering kali dijumpai di mana-mana. Bahkan di Bandung, masyarakat begitu familiar menyantap batagor bukan hanya dengan bumbu kacang seperti yang sering dijumpai melainkan menjadi makanan berkuah. Saat ini, di beberapa daerah juga mulai bersliweran penjual batagor kuah.
Jajanan berbahan dasar ikan tengiri ini juga tentunya mudah dibuat sendiri di rumah. Jebolan MasterChef season 5, Devina Hermawan pun membagikan resep batagor ikan premium agar ikan tenggirinya lebih dominan, tidak hanya berupa tepung. Berikut resepnya :
Bahan minyak ayam bawang:
70 gr kulit ayam
100 ml air
2 sdm minyak goreng
7 siung bawang merah
Bahan adonan:
250 gr ikan tenggiri giling
150 gr paha ayam filet
5 siung bawang putih
1 batang daun bawang, iris
1 ½ sdt garam
2 sdm gula pasir
½ sdt merica