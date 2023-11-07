Yosua Andrew Junior MasterChef Indonesia Ungkap Plus Minus Jadi Chef di Amerika

SUKSES menjadi Top 4 dari ajang memasak bergengsi, Junior MasterChef Indonesia Yosua Andrew Tan ternyata makin giat melanjutkan langkahnya dalam menekuni dunia kuliner.

Setelah bersekolah di Indonesia Patisserie School dan menyelesaikan program culinary and baking, Yosua kemudian melanjutkan pendidikan kulinernya Culinary Institute of America di New York, Amerika Serikat sejak 2020.

Tak hanya menuntut ilmu di bangku sekolah, Yosua juga sibuk bekerja. Meski usianya masih begitu muda, cowok berkacamata satu ini diketahui sudah dipercaya memegang posisi sebagai Fish Roast di restoran Medern, New York yang merupakan restoran berbintang 2 Michelin Star.

Ya, walaupun belum berhasil meraih juara di ajang Junior MasterChef Indonesia pemuda satu ini tidak menyerah, Berangkat dari ajang memasak inilah, ia memutuskan untuk semakin memperdalam dunia kuliner. Selain di Medern, New York, Yosua juga sudah pernah menjadi externed di Wayan, restoran Indonesia Perancis di pusat kota New York.

Perjalanan Yosua bekerja dan belajar kuliner, serta meraih mimpi di New York memang tak mudah dan tak selalu mulus. Namun ia menyebutkan, sejauh ini ia tidak pernah merasakan perlakuan tidak mengenakkan atau tindak perundungan.

“Thankfully dapur tempat aku bekerja itu mayoritas orang-orang Asia. Head Chef aku juga orang Asia, jadi di tempat aku kerja aku tidak merasa yang enggak enak atau dibully,” jelas Yosua kala diwawancara Okezone baru-baru ini.