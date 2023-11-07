5 Potret Cantik Dian Sastro Gunakan Kebaya Tradisional

POTRET cantik Dian Sastrowardoyo gunakan kebaya tradisional kembali mencuri perhatian, terlebih saat ini dia bermain dalam serial Gadis Kretek.

Serial Gadis Kretek diadaptasi dari novel karya Ratih Kumala berjudul sama. Baik serial dan novel ini mengisahkan tentang industri rokok kretek yang membentuk sejarah dan budaya Indonesia.

BACA JUGA:

Potret Rafathar Liburan di New York, Asyik Main Ice Skating hingga Disebut Mirip Jaehyun

Selain keanggunan dalam serial ini, Dian Satro sebenarnya juga telah lama menggaungkan berkebaya. Apalagi kebaya telah masuk warisan tak benda UNESCO.

Mengutip akun Instagram @therealdisastr pada Selasa (7/11/2023), berikut potret cantik Dian Sastro gunakan kebaya tradisional.

1. Kebaya kuning

Pada Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2023, Dian Satsro kembali menunjukkan cinta budaya dengan memakai kebaya. Dia pilih warna kuning cerah.

Kebaya model kutu baru itu dipandukan dengan rok dari kain berwarna cokelat tua. Dia pun membuat penampilannya alas kaki berwarna beige.

2. Kebaya brokat putih

BACA JUGA: Potret Dian Sastro dengan Busana Jawa Serba Hitam di Gadis Kretek

Pada foto ini, pemain film 'Ada Apa Dengan Cinta'itu begitu memesona dengan memakai kebaya brokat putih. Dia memadukannya dengan kain motif parang Jawa. Penampilannya kian sempurna dengan selendang ungu yang disematkan bros.

Sementara untuk makeup, dia lebih memilih natural dengan penataan rambut vintage.