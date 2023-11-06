Viral Emak-Emak Ngomelin Anjing Menggonggong, Netizen: Anjingnya Auto Trauma

BERHADAPAN dengan emak-emak memang bukan perkara mudah, selain karena tidak mau ngalah biasanya emak-emak akan nyerocos terus yang membuat lawan bicaranya tidak berkutik. Bahkan, bukan hanya manusia, hewan pun kalah dengan ocehan emak-emak.

Video yang diunggah oleh akun TikTok @e_sasmita itu tampak menampilkan momen ketika seorang emak-emak mengusir beberapa ekor anjing yang terus menggonggong di depan rumahnya.

Alih-alih merasa takut mengusir sekawanan anjing tersebut, perempuan berhijab itu justru tampak berani keluar rumah dan lantang meniru gonggongan suara anjing.

Alhasil, sekawanan anjing yang tadinya menggonggong itu lari kocar-kacir dari halaman rumah perempuan yang diketahui bernama Sasmita itu.

Aksi Sasmita mengusir sekawanan anjing tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, gonggongan anjing yang saling sahut-sahutan itu menurutnya kerap mengganggu waktu istirahatnya.

BACA JUGA: Viral Mahasiswi Pede Umumkan Pernikahannya dengan Sang Dosen saat Diwisuda

Apalagi, saat itu, Sasmita mengaku kondisi mood-nya sedang sangat jelek. Gonggongan sekawanan anjing yang selalu hadir hampir setiap malam itu tentu membuatnya mood-nya semakin hancur.

“Setiap malam dengar suara anjing. Sumpah aku terganggu. Anjing kalian ya. Kabur kan kalian,” bentak Sasmita saat keluar ke halaman rumahnya sambil membentak kawanan anjing yang tampak berlari kocar-kacir itu.