Viral Video Pengamen Pulang Naik Motor Sport, Langsung Dikomentari Anji dan Drummer Pas Band

PENGAMEN memang kerap dianggap sebagai mereka yang berpendapatan rendah, meskipun pengamen juga musisi. Tapi jangan salah, tidak semua pengamen hidup serba kekurangan.

Pada video viral yang diunggah di akun TikTok @fakhrul.mdr itu sang pengamen tampak mengendarai sebuah motor bagus berjenis moge berwarna hitam. Sebelum pulang mengendarai motor tersebut, sang pengamen sempat terekam bernyanyi dari satu tempat ke tempat lainnya.

Penampilannya juga tampak cukup rapi dengan atasan kaos dan celana panjang serta topi di kepalanya. Saat mengamen di depan tukang buah, beberapa pengunjung tampak memberinya uang dan memasukkannya ke kantong yang tergantung di ujung gitar sang pengamen.

Namun, tidak jauh dari lokasinya mengamennya, ia lalu menghampiri sebuah motor sport yang terparkir di pinggir jalan itu. Dia lantas langsung mengendarai motornya itu sambil menenteng sebuah tas ransel di pundaknya.

Seketika penampilannya tampak agak berbeda dari sebelumnya. Si pengamen tampak terlihat lebih gagah dengan moge yang dikendarainya.

Video tersebut lantas viral dan mengundang banyak reaksi netizen. Banyak yang justru mempertanyakan konten video tersebut yang seolah-olah menyudutkan sang pengamen.

Pasalnya, profesi pengamen dinilai masih mulia dibandingkan pengemis. Jadi menurut netizen, tidak ada yang salah dan aneh jika pengamen tersebut memiliki motor bagus karena dari hasil kerja kerasnya.