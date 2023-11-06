Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Video Pengamen Pulang Naik Motor Sport, Langsung Dikomentari Anji dan Drummer Pas Band

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |07:06 WIB
Viral Video Pengamen Pulang Naik Motor Sport, Langsung Dikomentari Anji dan Drummer Pas Band
Viral Pengamen bawa Motor Sport. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENGAMEN memang kerap dianggap sebagai mereka yang berpendapatan rendah, meskipun pengamen juga musisi. Tapi jangan salah, tidak semua pengamen hidup serba kekurangan.

Pada video viral yang diunggah di akun TikTok @fakhrul.mdr itu sang pengamen tampak mengendarai sebuah motor bagus berjenis moge berwarna hitam. Sebelum pulang mengendarai motor tersebut, sang pengamen sempat terekam bernyanyi dari satu tempat ke tempat lainnya.

Penampilannya juga tampak cukup rapi dengan atasan kaos dan celana panjang serta topi di kepalanya. Saat mengamen di depan tukang buah, beberapa pengunjung tampak memberinya uang dan memasukkannya ke kantong yang tergantung di ujung gitar sang pengamen.

Viral Pengamen

Namun, tidak jauh dari lokasinya mengamennya, ia lalu menghampiri sebuah motor sport yang terparkir di pinggir jalan itu. Dia lantas langsung mengendarai motornya itu sambil menenteng sebuah tas ransel di pundaknya.

Seketika penampilannya tampak agak berbeda dari sebelumnya. Si pengamen tampak terlihat lebih gagah dengan moge yang dikendarainya.

Video tersebut lantas viral dan mengundang banyak reaksi netizen. Banyak yang justru mempertanyakan konten video tersebut yang seolah-olah menyudutkan sang pengamen.

Pasalnya, profesi pengamen dinilai masih mulia dibandingkan pengemis. Jadi menurut netizen, tidak ada yang salah dan aneh jika pengamen tersebut memiliki motor bagus karena dari hasil kerja kerasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pengamen viral Viral di Sosmed
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement