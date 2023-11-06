5 Mainan Anak Buatan Israel yang beredar di Indonesia

Ilustrasi untuk mainan anak buatan Israel yang beredar di Indonesia (Foto: AP)

MARI mengenal mainan anak buatan Israel yang beredar di Indonesia dan kini terus dipantau oleh masyarakat luas.

BACA JUGA:

6 Produk Teknologi Israel yang Diboikot Dunia

Karena belakangan ini tren di masyarakat Indonesia adalah berbondong-bondong tidak menggunakan produk yang berasal dari Israel, sebagai bentuk dukungan kemanusiaan pada korban tidak berdosa di Palestina.

Mulai dari ajaran hingga produk yang dihasilkan oleh Israel kian dibatasi bahkan dihindari penggunaanya di dunia. Bahkan terdapat produk mainan anak buatan Israel yang beredar di Indonesia.

Lantas apa saja kira-kira produk mainan anak buatan Israel yang beredar di Indonesia? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (6/11/2023).

5 Mainan Anak Buatan Israel yang beredar di Indonesia

5. Rummikub

Produk mainan anak pertama buatan Israel yang sudah beredar di Indonesia adalah Rummikub. Merek satu ini memang sudah terkenal sejak dulu di Indonesia sebagai mainan anak dengan kualitas yang bagus dan awet. Salah satu produk Rummikub paling populer yaitu pada permainan kartu dengan angka 1 hingga 13.

4. Edushape

Produk mainan anak 2 yang sudah terkenal di tanah air yaitu Edushape. Mainan satu ini berfokus untuk meningkatkan kecerdasan anak dan cukup laris di berbagai negara mulai dari Indonesia hingga negara China.