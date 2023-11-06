Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Tempat Hangout di Tangerang Selatan, Nikmatnya Berasa di Pantai

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |06:35 WIB
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Tangerang Selatan, Nikmatnya Berasa di Pantai
Rekomendasi tempat hangout di Tangerang Selatan. (Foto: Instagram @heybeach.id)
MENCARI tempat hangout di daerah Tangerang Selatan bukanlah perkara sulit. Banyak restoran, kafe, bahkan warung tendaan rasa kaki lima sudah hadir di daerah sini.

Kamu bisa mengunjungi bersama keluarga, teman, atau pasangan. Bahkan buat sekedar work from cafe daerah Tangerang Selatan sudah memiliki banyak pilihan. Mau konsep yang biasa saja sampai yang tidak biasa juga ada lho.

BACA JUGA:

5 Rekomendasi Tempat Hangout di Sudirman 

Berikut lima rekomendasi tempat hangout di Tangerang Selatan, dilansir dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023).

1. Taart en Koffie gading serpong

Hangout Tangsel 

(Foto: Instagram @lianaagunawan/ @taart.enkoffie)

Taart en Koffie berada di Ruko Pisa Grande Blok A10, Gading Serpong. Tempat ini merupakan baking traditional cakes dan sangat cocok bagi kamu yang suka dessert.

Memiliki tempat dua lantai, kamu bisa coffee break ala series Bridgerton dengan tempatnya yang super nyaman dan aesthetic. Kamu bisa ke Taart en Koffie setiap Selasa sampai Minggu dari Jam 10 Pagi sampai jam 8 Malam. Untuk Senin jangan harap kamu bisa datang karena mereka libur ya.

BACA JUGA:

5 Rekomendasi Tempat Hangout di Daerah Jakarta Pusat 

2. Hey Beach Alam Sutera

Hangout Tangsel

(Foto: Instagram @heybeach.id)

Hey Beach merupakan kafe pertama di Indoensia yang memiliki konsep ala pantai. Tempat ini cocok bagi kamu yang rindu suasana pantai.

Hey Beach memiliki 3 cabang, salah satunya di daerah Alam Sutera. Tepatnya di Jl. Jalur Sutera No.30A, Pakualam. Tempat ini buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam.

Selain tempatnya yang luas, Hey Beach memiliki banyak area lho. Setiap tempat memiliki spot foto cantik dan menu yang ditawarkan di sini juga variatif. Buat kamu yang ingin membawa anak kecil, tidak perlu khawatir karena dijamin akan senang dan gak rewel bisa kamu ajak main di pasirnya.

