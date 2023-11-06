Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Al Ghazali, Anak Ahmad Dhani yang Ikut Aksi Bela Palestina

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |07:35 WIB
Potret dan Profil Al Ghazali, Anak Ahmad Dhani yang Ikut Aksi Bela Palestina
Al Ghazali. (Foto: Instagram @alghazali7)
A
A
A

AL Ghazali belakangan menjadi sorotan warganet karena kedekatannya dengan Laura Moane. Selain itu, dia pun menuai kekaguman karena ikut serta dalam aksi bela Palestina pada Minggu (5/11/2023).

Kakak dari El dan Dul itu rela berpanas-panasan dengan para selebriti lainnya di Monas. Al yang memakai busana serba putih dan atribut lainnya, membuat warganet semakin terpukau.

 BACA JUGA:

Berikut potret dan profil Al Ghazali, anak Ahmad Dhani dan Maia Estiantu yang ikut aksi bela Palestina.

1. Profil Al Ghazali

 Al Ghazali

Ahmad Al Ghazali atau dikenal sebagai Al Ghazali lahir pada 1 September 1997. Namanya dikenal sejak kecil bukan hanya karena kedua orangtuanya sebagai musisi legendaris Indonesia, tetapi Al memang memiliki bakat di bidang musik.

 BACA JUGA:

Dia bersama kedua adiknya, El Rumi dan Dul Jaelani, memiliki grup band bernama Lucky Laki yang terbentuk pada 2009. Selain itu, pada 2010, Al mulai melebarkan sayap dengan bermain layar lebar berjudul Laskar Cilik.

2. Akrab dengan ibunda

Al Ghazali

Meskipun sekarang memiliki kesibukan sebagai aktor, musisi, dan disjoki tidak membuat Al jarang bertemu sang bunda. Sering kali pada unggahan Instagram pribadinya, Al membagikan momen bersama Maia Estianty.

Siapa yang tidak terpana dengan ketampanannya Al Ghazali? Aktor di balik kesibukannya menjalani aktivitas selalu menyempatkan waktu bersama keluarga.

Halaman:
1 2
      
