HOME WOMEN LIFE

5 Tempat Wisata di Palestina, Ada yang Hancur Karena Dibom Israel

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:04 WIB
5 Tempat Wisata di Palestina, Ada yang Hancur Karena Dibom Israel
Masjid Al Aqsa. (Foto: Lostislamichistory)
BANYAK nyawa melayang akibat serangan Israel terhadap Palestina. diketahui bahwa jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 9.500. Bahkan, lebih dari separuh korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Korban tewas sejak 7 Oktober sebanyak 9.500 orang, termasuk 3.900 anak-anak dan 2.509 perempuan. Selain korban jiwa, juga terdapat kerugian akibat rusaknya situs bersejarah.

Pasalnya, negara di Jazirah Arab ini memiliki banyak sekali tempat wisata, khususnya wisata religi. Karena Palestina adalah tanah suci bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Berikut destinasi wisata religi di Palestina yang diambil dari berbagai sumber.

Masjid Al Aqsa

Masjid ini terletak di jantung kota bertembok Yerusalem, salah satu negara yang paling dilanda konflik di dunia. Masjid Al-Aqsa memiliki struktur basilika Bizantium, dan kubahnya dapat dilihat dari kejauhan. Non-Muslim dilarang memasuki masjid, namun Anda dapat mengunjungi komplek pada jam buka tanpa memasuki bangunan.

Masjid Al Aqsa telah mengalami banyak transformasi, pembongkaran, dan renovasi. Al Aqsa diperkirakan dibangun tahun 705 Masehi. Masjid ini sangat bersejarah bagi umat Muslim karena menjadi lokasi terjadinya peristiwa Isra` Mi`raj yang dialami Rasulullah SAW untuk menerima perintah menjalankan salat dari Allah SWT.

Di halaman Masjid Al Aqsa Anda bisa melihat Kubah Batu atau Dome of The Rock. Kubah Batu juga merupakan situs suci bagi Yudaisme dan Yahudi. Kubah Batu diyakini sebagai tempat Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ishak.

Yerusalem

Yerusalem adalah kota kuno dengan banyak bangunan bersejarah. Kota ini juga dikenal sebagai kota suci Islam, Kristen, dan Yudaisme. Kota Tua Yerusalem terdiri dari banyak situs bersejarah, termasuk Christian Quarter di bagian barat laut kota. Yerusalem adalah rumah bagi Gereja Makam Suci, Cekungan Mamilla, Via Dolorosa, dan Cekungan Herodes. Umat ​​​​Kristen Armenia tinggal di Kawasan Armenia di sudut barat daya Kota Tua.

Di selatan gerbang ini terdapat Gunung Sion yang bersejarah. Selain itu, terdapat Menara Daud, benteng kuil akhir abad ke-1, biara, katedral Ortodoks Armenia, dan museum.

Bukit zaitun

Pemakaman Yahudi di Bukit Zaitun adalah pemakaman terbesar dan terpenting di dunia. Kompleks makam ini terbentang lebih dari 250 dunam di sebelah timur Temple Mount dan merupakan tempat suci nasional dan keagamaan orang-orang Yahudi.

Bukit Palestina, juga dikenal sebagai Bukit Zaitun, adalah sebuah wilayah pegunungan di sebelah timur kota Yerusalem. Bukit ini memiliki tiga puncak yang membentang dari utara ke selatan. Kawasan ini dulunya merupakan taman atau kebun zaitun, sehingga mendapat julukan "Gunung Zaitun".

