Ramalan Warna Pembawa Keberuntungan untuk Zodiak Aries hingga Cancer

DARI kacamata astrologi, ada beberapa hal tertentu yang menjadi keberuntungan untuk masing-masing tanda zodiak. Tak melulu harus berbentuk dalam wujud barang, tapi bisa juga warna.

Ya, warna-warna khusus jika dilihat hubungannya dengan tanda zodiak, masing-masing disebut jadi faktor keberuntungan untuk tiap zodiak. Menurut astrologi, menggunakan warna yang sesuai untuk setiap tanda zodiak bisa membantu meningkatkan energi baik dan menurunkan energi negatif.

Nah, kali ini sebagaimana dikutip dari Astro Talk, Senin (6/11/2023) berikut ulasan singkat ramalan warna-warna pembawa keberuntungan untuk zodiak Aries hingga Cancer.

1. Aries: Warna keberuntungan untuk zodiak ini adalah merah. Warna ini melambangkan vitalitas, gahar, kekuatan, dan kemurnian yang menjadi ciri kepribadian para Aries. Selain merah menyala. putih dan kuning juga dipandang sebagai warna keberuntungan bagi para pemilik zodiak ini.

2. Taurus: Warna pink dan putih disebutkan jadi warna yang paling cocok untuk para Taurus di tahun ini. Tak heran kalau para Taurus disarankan oleh para astrolog untuk membeli lebih banyak barang atau mengenakan pakaian putih dan merah muda di acara-acara khusus.

