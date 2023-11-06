Jauhi Sial, Ini Warna, Angka dan Arah yang Harus Dijauhi Shio Monyet sampai Babi

LAYAKNYA ada hal-hal tertentu yang membawa hoki, dari aspek astrologi shio ada juga beberapa hal atau sesuatu yang harus dihindari oleh setiap tanda shio untuk menghindari nasib buruk.

Menurut astrologi, selain angka, ada juga warna dan arah tertentu yang disebut berpeluang membawa sial bagi setiap tanda shio. Jika memang menyakininya, ada baiknya menjauhi angka, warna dan arah ini agar bisa menghindari kesialan. Melansir Express UK, Jumat (2/11/2023) berikut warna dan arah yang harus dijauhi oleh shio Monyet, Ayam, Anjing, hingga Babi.

BACA JUGA:

1. Monyet: Para pemilik shio Monyet disebutkan sebisa mungkin harus menghindri warna merah dan merah muda yang dianggap sial untuk tanda shio ini, begitu pula dengan arah selatan dan tenggara.

2. Ayam: Dari ramalan shio, orang-orang bershio ayam jika tidak mau dekat dengan ketidakberuntungan, harus menghindari penggunaan angka satu, tiga dan sembilan, serta warna merah dan arah timur.