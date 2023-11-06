Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Najwa Shihab Ikut Aksi Bela Palestina, Stop Bombing Kids

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |15:57 WIB
Potret Najwa Shihab Ikut Aksi Bela Palestina, Stop Bombing Kids
Potret Najwa Shibab. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKSI bela Palestina yang digelar kemarin, Minggu 5 Oktober 2023, berhasil membuat decak kagum masyarakat. Kawasan Monumen Nasional (Monas) tiba-tiba saja disulap menjadi lautan massa yang mendukung kebebasan Palestina.

Beberapa artis hingga figur publik ikut turun ke Monas demi bisa ikut aksi bela Palestina, termasuk Najwa Shihab. Penasaran dengan aksi yang dilakukan Najwa Shihab?

Dilansir dari akun Instagram miliknya @najwashihab, Senin (6/11/2023), berikut potret Najwa Shihab saat ikut turun bela Palestina.

1. Najwa bersama seorang anak kecil

 Najwa

Najwa yang bersama anak kecil terlihat berpose manis berlatar belakangkan Monas, sambil membawa poster bertuliskan “STOP BOMBING KIDS” serta memegang balon berbentuk semangka.

Najwa yang datang nampak seolah mengapresiasi usaha anak kecil tersebut karena telah mau ikut turun ke Monas, yang artinya seorang anak kecil itu juga tidak mau anak-anak kecil di Palestina di bom atau bahkan di lukai terus menerus hingga akhirnya banyak korban anak-anak berjatuhan akibat konflik tersebut.

 BACA JUGA:

2. Najwa memegang semangka

Najwa

Beberapa hari terakhir, buah semangka memang sedang viral di kalangan masyarakat. Semangka dianggap menjadi simbol perlawanan masyarakat Palestina sejak 1967. Sehingga atas dasar tersebut, kini tidak sedikit dari masyarakat juga yang menyematkan buah semangka sebagai bentuk dukungannya terhadap Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement