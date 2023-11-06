Potret Najwa Shihab Ikut Aksi Bela Palestina, Stop Bombing Kids

AKSI bela Palestina yang digelar kemarin, Minggu 5 Oktober 2023, berhasil membuat decak kagum masyarakat. Kawasan Monumen Nasional (Monas) tiba-tiba saja disulap menjadi lautan massa yang mendukung kebebasan Palestina.

Beberapa artis hingga figur publik ikut turun ke Monas demi bisa ikut aksi bela Palestina, termasuk Najwa Shihab. Penasaran dengan aksi yang dilakukan Najwa Shihab?

Dilansir dari akun Instagram miliknya @najwashihab, Senin (6/11/2023), berikut potret Najwa Shihab saat ikut turun bela Palestina.

1. Najwa bersama seorang anak kecil

Najwa yang bersama anak kecil terlihat berpose manis berlatar belakangkan Monas, sambil membawa poster bertuliskan “STOP BOMBING KIDS” serta memegang balon berbentuk semangka.

Najwa yang datang nampak seolah mengapresiasi usaha anak kecil tersebut karena telah mau ikut turun ke Monas, yang artinya seorang anak kecil itu juga tidak mau anak-anak kecil di Palestina di bom atau bahkan di lukai terus menerus hingga akhirnya banyak korban anak-anak berjatuhan akibat konflik tersebut.

2. Najwa memegang semangka

Beberapa hari terakhir, buah semangka memang sedang viral di kalangan masyarakat. Semangka dianggap menjadi simbol perlawanan masyarakat Palestina sejak 1967. Sehingga atas dasar tersebut, kini tidak sedikit dari masyarakat juga yang menyematkan buah semangka sebagai bentuk dukungannya terhadap Palestina.