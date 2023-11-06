Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ashanty Ultah ke-40, Ini Doa Manis dari Krisdayanti

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |15:30 WIB
Ashanty Ultah ke-40, Ini Doa Manis dari Krisdayanti
Krisdayanti dan Ashanty, (Foto: Youtube)
A
A
A

ASHANTY tengah berbahagia menyambut momentum pertambahan usianya, berulang tahun yang ke-40. Istri Anang Hermansyah ini pun mendapat banyak ucapan dan doa dari para keluarga dan rekan selebritis.

Salah satunya ucapan manis dari diva sekaligus mantan istri dari Anang sang suami, Krisdayanti. Lewat akun Instagram pribadinya, ibunda Aurel Hermansyah ini pun turut memberikan doa manis untuk Ashanty yang baru saja memasuki usia kepala empat.

“Selamat ulang tahun Queen @ashanty ash ,tercapai segala harapan dan sehat selalu sayang,” tulis @KrisdayantiLemos dikutip dari Insta Story, Senin (6/11/2023)

 

Pelantun Mencintaimu itu terlihat mengunggah potret selfie kebersamaan dirinya bersama ibu sambung dari kedua anaknya tersebut. Terlihat berhubungan baik, KD dan Ashanty pun begitu akrab sebagai keluarga. Potret hubungan baik, kompak dan akrab keduanya tersebut mengundang rasa salut dari para netizen.

(Rizky Pradita Ananda)

      
