55 Nama Bayi Awalan R, Laki-laki dan Perempuan

NAMA bayi awalan R laki-laki dan perempuan akan dijabarkan dalam artikel ini. Nama adalah salah satu yang dipersiapkan oleh para calon orang tua saat menunggu kelahiran buah hatinya.

Persiapan nama ini tak kalah dari persiapan lainnya seperti perlengkapan bayi dan juga biaya untuk kelahiran dan pasca kelahirannya.

Nama adalah doa dan harapan yang baik dari para orang tua untuk anak-anaknya. Namun, ada kalanya para orang tua menginginkan nama yang unik dan berbeda dari nama pada umumnya.

Berikut adalah nama-nama bayi awalan R untuk laki-laki dan perempuan yang bisa kalian jadikan inspirasi, dikutip dari berbagai sumber, Senin (6/11/2023).

Nama Bayi Awalan R Laki-laki dan Perempuan

27 Nama Bayi Awalan R untuk Perempuan

1. Rania artinya bijaksana, cerdas dan cantik.

2. Rayna artinya cahaya dari kata raya dan hujan dan dari kata rain.

3. Reina artinya ratu" dalam bahasa Spanyol.

4. Rumi artinya mencerminkan kedalaman pikiran, terinspirasi dari penyair terkenal Rumi.

5. Raven artinya hitam pekat, nama yang keren dan misterius.

6. Reylin artinya orang yang setia, penuh welas asih dan kasih sayang.

7. Raya artinya besar dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani adalah cahaya.

8. Renee artinya selalu elegan dan klasik.

9. Riviera artinya angat eksotis dan menawan.

10. Reyza artinya harapan.

11. Raine artinya hujan.

12. Ra'isa artinya tawakal, beriman

13. Rachma artinya diberi banyak berkah, kesetiaan

14. Rachmadina artinya dewi kecantikan yang banyak diberi berkah.

15. Raelina artinya diutus Tuhan.

16. Rafalisa artinya kebahagiaan dan pengabdian.

17. Rafika artinya jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna.

18. Rafni artinya menyenangkan.

19. Rafsanjani artinya berpengaruh, berkuasa.

20. Rahayu artinya tenteram.

21. Raiana artinya kemasyhuran.

22. Raina artinya kesayangan, tertawa gembira.

23. Rahmadiba artinya kesetiaan, ketenangan.

24. Rahmaniar artinya keberkahan, kesetiaan, kebijaksanaan.

25. Raisa artinya tawakkal, beriman.

26. Roro artinya kesetiaan.

27. Rukmana ratinya cemerlang.