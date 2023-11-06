Potret Rebecca Klopper Kibarkan Bendera Palestina, Kompak Bareng Sahabat

AKSI bela Palestina yang berlangsung pada Minggu (5/11/2023), tidak hanya diikuti masyarakat biasa. Para figur publik pun turun memberikan suaranya seperti Rebecca Klopper.

Tak datang sendiri, Becca terlihat bersama gengnya yang dipersatukan lewat sebuah sinetron beberapa tahun lalu, yakni Syifa Hadju, Adzwa Aurel dan Jovita Karen. Terlihat pula dalam rombongan artis Aaliyah Massaid.

Bergerak dari Monas, tepatnya di pintu barat Daya Monas dan Patung Kuda, mereka akan berjalan menuju HI. Kemudian, kembali lagi ke Monas sebagai titik akhir.

Berikut potret Rebecca Klopper dan gengnya saat melakukan aksi di Monas dengan membawa atribut untuk menyuarakan dukungan kepada Palestina, dihimpun dari Instagram @jovitakaren dan @aaliyah.massaid :

1. Kompak kibarkan bendera Palestina

Rombongan yang terdiri dari Rebecca Klopper, Syifa Hadju, Adzwa Aurel, Jovita Karen dan Aaliyah Massaid ini terlihat berkumpul di depan Monas sembari mengibarkan bendera Palestina berwarna merah, hijau, putih, dan hitam.

Mereka bergabung dengan jutaan massa yang telah berkumpul di Monas sejak pukul 05.30 WIB pagi tadi. Tak ketinggalan kekasih Aaliyah, Thariq Halilintar tampak ikut dalam rombongan.

2. Tampil cantik dengan Kaffiyeh

Syifa, Aaliyah dan Adzwa Aurel menutup bagian atas rambut dengan memakai kaffiyeh kotak-kotak hitam putih. Kaffiyeh sendiri merupakan scarf yang menjadi simbol perjuangan Palestina untuk merdeka dan melawan kekejaman zionis.