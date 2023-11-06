Potret Glenca Chysara Pakai Keffiyeh Ikut Aksi Bela Palestina, Mirip Wanita Arab

GLENCA Chysara turun ikut aksi bela Palestina yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2023) kemarin.

Momen tersebut dia bagikan ke akun Instagramnya. Terlihat pemain Ikatan Cinta itu memakau kaus putih lengan panjang.

Dia pun membalut kepalanya dengan memakai keffiyeh. Tak lupa, istri Rendy John itu membawa poster sebagai bentuk dukungannya.

"From the river TO THE SEA, PALESTINA Will BE FREE," tulisnya dalam poster dibawa Glenca Chysara, dikutip pada Senin (6/11/2023).

Glenca nampak tak perduli dengan sengatan sinar matahari. Dia tetap semangat dengan ribuan masyarakat yang melakukan aksi bela Palestina.

