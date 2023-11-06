Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Momo Eks Geisha Berkebaya, Soft Makeup Look Bikin Makin Stunning

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |16:03 WIB
Potret Momo Eks Geisha Berkebaya, Soft Makeup Look Bikin Makin Stunning
Momo Geisha. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Momo eks Geisha memang tidak pernah gagal membuat orang kagum. Parasnya yang cantik dan kian memesona apalagi Momo memang kerap tampil stylish.

Selain itu, Momo yang pandai mengaplikasikan makeup seperti tampilan soft makeup look baru-baru ini. Momo tampak menggunakan complexion sesuai dengan warna kulitnya terlihat elegan dengan blush pink berada di tulang pipi, serta lipstik yang terlihat pink glossy.

Momo Geisha

“Ini Ibu Momo.. Mamanya Briell dan Abe,” tulis Momo, dikutip dalam Instagram miliknya @therealmomogeisha.

Pada bagian sisi wajahnya, Momo juga terlihat mengaplikasikan kontur dan highliter sehingga riasan wajahnya nampak soft. Sementara pada bagian matanya agar terlihat tegas dan tajam, Momo memilih eye shadow nuansa gelap sehingga menimbulkan efek smokey eye.

Ditambah penggunaan bulu mata palsu, eyeliner, serta maskara, Momo berhasil membuat riasan matanya lebih tajam dan bervolume. Tidak lupa menambahkan alis, pelantun “Tuhanku” itu membuatnya lebih tegas dengan pemakaian produk makeup yang juga berwarna gelap, sehingga senada dengan nuansa outfitnya.

Namun, gaya makeup Momo ini juga ternyata bukan satu-satunya yang menarik perhatian netizen, Momo yang mengenakan kebaya berwarna nude dengan menambahkan aksesoris berupa perhiasan kalung dan anting berwarna silver sontak saja membuat netizen takjub.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/612/3085857/silsilah_keluarga_suami_momo_geisha_ternyata_keturunan_konglomerat-cjtn_large.jpg
Silsilah Keluarga Suami Momo Geisha, Ternyata Keturunan Konglomerat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/612/3085449/potret_tas_mewah_momo_geisha-QLm7_large.jpg
5 Potret Tas Mewah Momo Geisha, Ada yang Harga Setara Mitsubishi Pajero Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/612/3085421/potret_nicola_reza_suami_momo_geisha_yang_beri_hadiah_stadion_berstandar_fifa_ke_anak-MdmP_large.jpeg
5 Potret Nicola Reza, Suami Momo Geisha yang Beri Hadiah Stadion Berstandar FIFA ke Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/612/3085223/siapakah_nama_asli_momo_geisha-SU7d_large.jpg
Siapakah Nama Asli Momo Geisha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/04/194/2792697/6-potret-cantik-momo-geisha-momong-anak-sembari-liburan-6UwLL3TG0e.jpg
6 Potret Cantik Momo Geisha Momong Anak Sembari Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/15/194/2687507/6-potret-terbaru-momo-geisha-makin-seksi-dengan-body-goals-idaman-VIDnUh1222.jpg
6 Potret Terbaru Momo Geisha, Makin Seksi dengan Body Goals Idaman
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement