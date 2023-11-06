Potret Momo Eks Geisha Berkebaya, Soft Makeup Look Bikin Makin Stunning

PENAMPILAN Momo eks Geisha memang tidak pernah gagal membuat orang kagum. Parasnya yang cantik dan kian memesona apalagi Momo memang kerap tampil stylish.

Selain itu, Momo yang pandai mengaplikasikan makeup seperti tampilan soft makeup look baru-baru ini. Momo tampak menggunakan complexion sesuai dengan warna kulitnya terlihat elegan dengan blush pink berada di tulang pipi, serta lipstik yang terlihat pink glossy.

“Ini Ibu Momo.. Mamanya Briell dan Abe,” tulis Momo, dikutip dalam Instagram miliknya @therealmomogeisha.

Pada bagian sisi wajahnya, Momo juga terlihat mengaplikasikan kontur dan highliter sehingga riasan wajahnya nampak soft. Sementara pada bagian matanya agar terlihat tegas dan tajam, Momo memilih eye shadow nuansa gelap sehingga menimbulkan efek smokey eye.

Ditambah penggunaan bulu mata palsu, eyeliner, serta maskara, Momo berhasil membuat riasan matanya lebih tajam dan bervolume. Tidak lupa menambahkan alis, pelantun “Tuhanku” itu membuatnya lebih tegas dengan pemakaian produk makeup yang juga berwarna gelap, sehingga senada dengan nuansa outfitnya.

Namun, gaya makeup Momo ini juga ternyata bukan satu-satunya yang menarik perhatian netizen, Momo yang mengenakan kebaya berwarna nude dengan menambahkan aksesoris berupa perhiasan kalung dan anting berwarna silver sontak saja membuat netizen takjub.