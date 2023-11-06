Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mulai Sering Hujan, 6 Tips Merawat Rambut di Suhu Lembap ala Hairstylist

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |16:30 WIB
Mulai Sering Hujan, 6 Tips Merawat Rambut di Suhu Lembap ala Hairstylist
Tips merawat rambut di suhu lembap, (Foto: Freepik)
A
A
A

BEBERAPA waktu belakangan ini, sudah mulai sering hujan dengan intensitas deras dan dalam durasi lama di sore dan malam hari. Bahkan mengakibatkan beberapa titik wilayah sampai banjir. Namun cuaca kembali panas terik di pagi dan siang hari.

Bukan hanya kesehatan tubuh secara general, tapi musim pancaroba dengan suhu kelembapan tinggi seperti ini juga mengganggu kesehatan rambut. Artinya kita harus pintar-pintar, tahu trik yang tepat untuk merawat rambut di suhu lembap.

Bagi Anda yang belum mengetahuinya, dilansir dari Byrdie, Senin (6/11/2023) berikut enam trik tepat merawat rambut di tingkat kelembapan tinggi.

1. Pakai produk anti-kusut Saran dari penata gaya selebriti, Harry Josh mengatakan bahwa sebaiknya sehari-hari jangan lupa mengaplikasikan produk anti kusut. Supaya rambut tetap halus dan tak susah diatur.

2. Pilih gaya rambut yang tepat: Penata rambut, Matthew Monzon mengingatkan wanita dengan rambut ikal ketat atau tekstur bergelombang memang lebih rentan kusut, jadi memilih gaya yang lebih ramah kelembapan adalah pilihan terbaik.

Tata rambut dengan gaya kepang, atau bun (dicepol) atas adalah pilihan yang tepat dan bagus untuk tampil menawan dan mengatasi kelembapan.

3. Jangan dicatok: Penata gaya Tresemmé, Tyler Laswell menyebutkan, jika punya rambut lurus, jangan pilih model rambut bergelombang di hari dengan suhu lembap atau sebaliknya. Kemudian jika punya rambut tebal dan bergelombang, jangan diluruskan karena justru malah akan rentan berantakan dan kusut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/611/3066682/rambut_menipis_pria-1ncT_large.jpg
4 Tips Mengatasi Rambut Menipis Pada Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/611/3062153/tips_atasi_rambut_rontok_hijabers-Yo3n_large.jpg
4 Tips Cegah Rontok bagi Hijabers, Awas Alami Kebotokan Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/611/3040233/kebotakan_dini-17En_large.jpg
Yuk Cegah Kebotakan Dini dengan Cara-Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/611/3035188/desta-wQnT_large.jpg
Potret Desta Lakukan Transplantasi Rambut Gara-gara Pitak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/611/3034432/mewarnai_rambut-wfmE_large.jpg
Sama-Sama Mewarnai Rambut, Apa Beda Cat Rambut dengan Hair Toning?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/611/3033763/perawatan_rambut-WofK_large.jpg
Ini 4 Masalah Rambut yang Kerap Dikeluhkan Perempuan saat Datang ke Salon
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement