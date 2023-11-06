Mulai Sering Hujan, 6 Tips Merawat Rambut di Suhu Lembap ala Hairstylist

BEBERAPA waktu belakangan ini, sudah mulai sering hujan dengan intensitas deras dan dalam durasi lama di sore dan malam hari. Bahkan mengakibatkan beberapa titik wilayah sampai banjir. Namun cuaca kembali panas terik di pagi dan siang hari.

Bukan hanya kesehatan tubuh secara general, tapi musim pancaroba dengan suhu kelembapan tinggi seperti ini juga mengganggu kesehatan rambut. Artinya kita harus pintar-pintar, tahu trik yang tepat untuk merawat rambut di suhu lembap.

Bagi Anda yang belum mengetahuinya, dilansir dari Byrdie, Senin (6/11/2023) berikut enam trik tepat merawat rambut di tingkat kelembapan tinggi.

1. Pakai produk anti-kusut Saran dari penata gaya selebriti, Harry Josh mengatakan bahwa sebaiknya sehari-hari jangan lupa mengaplikasikan produk anti kusut. Supaya rambut tetap halus dan tak susah diatur.

2. Pilih gaya rambut yang tepat: Penata rambut, Matthew Monzon mengingatkan wanita dengan rambut ikal ketat atau tekstur bergelombang memang lebih rentan kusut, jadi memilih gaya yang lebih ramah kelembapan adalah pilihan terbaik.

Tata rambut dengan gaya kepang, atau bun (dicepol) atas adalah pilihan yang tepat dan bagus untuk tampil menawan dan mengatasi kelembapan.

3. Jangan dicatok: Penata gaya Tresemmé, Tyler Laswell menyebutkan, jika punya rambut lurus, jangan pilih model rambut bergelombang di hari dengan suhu lembap atau sebaliknya. Kemudian jika punya rambut tebal dan bergelombang, jangan diluruskan karena justru malah akan rentan berantakan dan kusut.