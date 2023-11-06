Kabar Gembira, Kini Kamu Bisa Beli Makeup Soulyu di Cuantic Beauty Store Semarang!

SEIRING dengan menjamurnya K-pop dan K-drama, K-beauty juga banyak menarik perhatian wanita Indonesia. Wajar saja, ini karena makeup ala Korea sangat menarik untuk diikuti karena look-nya yang beragam.

Soulyu sebagai brand kecantikan lokal berkonsep ala Korea pun siap mendukung para wanita Indonesia untuk mendapatkan penampilan yang lagi tren, namun dengan harga yang terjangkau.

Makanya, enggak heran jika banyak perempuan yang berburu aneka produk Soulyu, mulai dari base makeup seperti Brow Perfector, Lip Maximizer, Lip Flush, Miracle Serum Mist, dan Translucent Loose Powder.

Untuk memenuhi hal tersebut, Soulyu memperluas pangsa pasar supaya konsumen dapat membeli produk ala Korea ini secara offline. Sehingga, pembeli lebih leluasa serta dapat mencoba tester secara langsung sehingga Anda dapat menemukan shade produk yang sesuai.