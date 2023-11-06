Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kabar Gembira, Kini Kamu Bisa Beli Makeup Soulyu di Cuantic Beauty Store Semarang!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |10:46 WIB
Kabar Gembira, Kini Kamu Bisa Beli Makeup Soulyu di Cuantic Beauty Store Semarang!
Soulyu hadir di toko Cuantic Beauty Store Semarang. (Foto: Soulyu)
A
A
A

SEIRING dengan menjamurnya K-pop dan K-drama, K-beauty juga banyak menarik perhatian wanita Indonesia. Wajar saja, ini karena makeup ala Korea sangat menarik untuk diikuti karena look-nya yang beragam.

Soulyu sebagai brand kecantikan lokal berkonsep ala Korea pun siap mendukung para wanita Indonesia untuk mendapatkan penampilan yang lagi tren, namun dengan harga yang terjangkau.

 BACA JUGA:

Makanya, enggak heran jika banyak perempuan yang berburu aneka produk Soulyu, mulai dari base makeup seperti Brow Perfector, Lip Maximizer, Lip Flush, Miracle Serum Mist, dan Translucent Loose Powder.

Untuk memenuhi hal tersebut, Soulyu memperluas pangsa pasar supaya konsumen dapat membeli produk ala Korea ini secara offline. Sehingga, pembeli lebih leluasa serta dapat mencoba tester secara langsung sehingga Anda dapat menemukan shade produk yang sesuai.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement