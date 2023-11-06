Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Dokter Mencegah DBD, Singkirkan Penampung Air dan Pakai Baju Lengan Panjang

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |19:23 WIB
Tips Dokter Mencegah DBD, Singkirkan Penampung Air dan Pakai Baju Lengan Panjang
Terkena DBD. (Foto: Medical news today)
A
A
A

DOKTER Spesialis Penyakit dalam Dr dr Leonard Nainggolan, SpPD-KPTI memberikan tips untuk mencegah orang-orang terkena demam berdarah dengue (DBD). Ini bisa dimulai dari menyingkirkan wadah-wadah yang bisa menampung air hujan.

"Ketiak pohon atau celah-celah daun suka terperangkap air, dispenser, pembuangan AC, pot bunga yang di dalam ruangan kan suka ada tapakannya, enggak sadar airnya menggenang," jelas dia dalam diskusi yang digelar daring.

dr Leonard merujuk studi mengatakan sebanyak 1 cc saja air jernih yang tergenang sudah bisa menjadi tempat nyamuk penyebab DBD yakni Aedes aegypti berkembang biak.

DBD

"Selama ini masyarakat hanya tahu yang gede-gede seperti bak kamar mandi, ember. Botol-botol air kemasan yang dibuang sembarangan atau bekas obat, pokoknya setiap tempat atau wadah yang bisa menampung air jernih itu potensial menjadi tempat berkembang biak nyamuk demam berdarah," kata dia.

Dia mengingatkan, tentang pentingnya orang-orang menerapkan 3M plus yang merupakan akronim dari Menguras, Mengubur dan Menutup, lalu plusnya memelihara ikan di kolam-kolam dan memelihara tanaman yang mengusir nyamuk seperti Zodia dan Serai (Sereh).

Selain itu, seperti halnya yang dilakukan warga Thailand saat musim demam berdarah, masyarakat di Indonesia juga dianjurkan mengenakan baju lengan dan celana panjang demi mengurangi kulit yang terpapar atau kemungkinan terkena gigitan nyamuk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/482/3181026//anak_sakit-u35c_large.jpg
Kematian Akibat DBD Masih Jadi Ancaman, Vaksin Bisa Tekan Risiko Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/482/3181022//nyamuk-a3U9_large.jpg
Hati-Hati! IDAI ungkap Anak-Anak Rentan Terkena DBD di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/481/3155958//dbd-NJVF_large.jpg
5 Penyakit yang Timbul Akibat Kemarau Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/12/3153979//soffell_edukasi_3m_plus_di_bandung-R2JC_large.jpg
Enesis Group dan Pemkot Bandung Beri Edukasi 3M Plus Mengoles Penolak Nyamuk untuk Warga Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/12/3152740//pencegahan_dbd_soffell-Q6KG_large.jpg
Begini Strategi Enesis Group dan Pemkot Bandung Berantas DBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/481/3148267//ini_alasan_seseorang_bisa_kena_dbd_kedua_kalinya_dengan_infeksi_yang_lebih_parah-14rw_large.jpg
Ini Alasan Seseorang Bisa Kena DBD Kedua Kalinya dengan Infeksi yang Lebih Parah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement