Tips Dokter Mencegah DBD, Singkirkan Penampung Air dan Pakai Baju Lengan Panjang

DOKTER Spesialis Penyakit dalam Dr dr Leonard Nainggolan, SpPD-KPTI memberikan tips untuk mencegah orang-orang terkena demam berdarah dengue (DBD). Ini bisa dimulai dari menyingkirkan wadah-wadah yang bisa menampung air hujan.

"Ketiak pohon atau celah-celah daun suka terperangkap air, dispenser, pembuangan AC, pot bunga yang di dalam ruangan kan suka ada tapakannya, enggak sadar airnya menggenang," jelas dia dalam diskusi yang digelar daring.

dr Leonard merujuk studi mengatakan sebanyak 1 cc saja air jernih yang tergenang sudah bisa menjadi tempat nyamuk penyebab DBD yakni Aedes aegypti berkembang biak.

"Selama ini masyarakat hanya tahu yang gede-gede seperti bak kamar mandi, ember. Botol-botol air kemasan yang dibuang sembarangan atau bekas obat, pokoknya setiap tempat atau wadah yang bisa menampung air jernih itu potensial menjadi tempat berkembang biak nyamuk demam berdarah," kata dia.

Dia mengingatkan, tentang pentingnya orang-orang menerapkan 3M plus yang merupakan akronim dari Menguras, Mengubur dan Menutup, lalu plusnya memelihara ikan di kolam-kolam dan memelihara tanaman yang mengusir nyamuk seperti Zodia dan Serai (Sereh).

Selain itu, seperti halnya yang dilakukan warga Thailand saat musim demam berdarah, masyarakat di Indonesia juga dianjurkan mengenakan baju lengan dan celana panjang demi mengurangi kulit yang terpapar atau kemungkinan terkena gigitan nyamuk.