Konsumsi Es Teh Setelah Makan Ternyata Berbahaya, Begini Penjelasannya

MENGONSUMI teh setelah makan menjadi kebiasaan sebagian besar orang. Apalagi jika mengonsumsi es teh di saat cuaca panas tentu sangat melegakan tenggorokan.

Namun perlu diketahui, terlalu sering minum teh setelah makan ternyata berdampak buruk bagi kesehatan lho. Hal itu disampaikan oleh dokter sekaligus influencer, dr Nadia Alaydrus. Dalam postingannya di TikTok @nadialaydrus, dia membagikan sebuah jurnal dari European Journal of Clinical Nutrition, bahwa konsumsi teh bisa menghambat penyerapan zat besi.

"Zat besi yang bisa diserap sampai 60 persen lho," ujar dr nadia seperti dikutip pada Senin (6/11/2023).

Zat besi sendiri merupakan satu jenis mineral yang asupannya perlu dicukupi dengan baik. Sebab zat mikronutrien ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh, salah satunya adalah mencegah risiko terjadinya anemia.

Nah ketika terlalu sering mengonsumsi teh setelah makan tidak baik untuk tubuh karena akan kekurangan zat besi.

"Akan menyebabkan anemia atau kekurangan darah merah," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ahli Gizi dari University of Sydney, Nicole Dynan bahwa zat besi adalah mineral penting yang membantu mengangkut oksigen ke seluruh darah kita.

"Terlalu sedikit zat besi dapat menyebabkan kekurangan zat besi, yang mengakibatkan kelelahan dan penurunan kekebalan tubuh," Nicole Dynan, seperti dilansir dari Huffington Post.