Indonesia Masuki Musim Pancaroba, Ini Penyakit yang Mengintai!

INDONESIA mulai memasuki musim pancaroba yang merupakan peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Selama musim pancaroba, perubahan suhu dan tekanan udara dapat mengakibatkan penurunan imunitas tubuh kita secara signifikan.

Epidemiolog dan Peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengatakan saat musim pancaroba, ada banyak penyakit yang harus diwaspadai. Biasanya penyakit tersebut ditularkan melalui air atau yang disebut dengan waterborne diseases.

Penyakit yang ditularkan oleh air karena beberapa tempat saat musim pancaroba ada yang kesulitan air hingga menggunakan air kotor. Ada juga yang kalau musim hujan banjir, sehingga air bersihnya tercemar.

"Air bersih yang tercemar oleh organisme, ketika dikonsumsi menyebabkan penyakit, salah satunya penyakit saluran cerna, seperti diare, termasuk tifoid, hal-hal itu yang kerap terjadi," ujar dr Dicky saat dihubungi MNC Portal pada Senin (6/11/2023).