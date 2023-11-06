Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Kolesterol Tinggi Bisa Menyerang Anak Muda?

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |19:39 WIB
Apakah Kolesterol Tinggi Bisa Menyerang Anak Muda?
Ilustrasi kolesterol pada anak muda (Foto: Youtube)
A
A
A

MENGULIK apakah kolesterol tinggi bisa menyerang anak muda? Hal ini dikarenakan bahwa 26,3 juta orang dewasa muda AS (18 hingga 39 tahun) memiliki kolesterol LDL (jahat) yang tinggi atau tinggi pada tahun 2021. Jumlah tersebut merupakan 27% dari populasi pada usia tersebut. 

Lantas apakah kolesterol tinggi bisa menyerang anak muda lalu bagaimana tanda terjadi penyakit tersebut? Dilansir dari Healthline, secara umum, orang paruh baya atau lebih tua lebih umum menderita kolesterol tinggi dibandingkan orang muda.

Kolesterol

Meski begitu, kolesterol tinggi bukanlah suatu kondisi yang hanya terjadi pada orang lanjut usia namun bisa menyerang remaja berusia 17 hingga 30 tahun. 

Namun orang-orang di usia muda mungkin saja mengalami hiperlipidemia atau istilah medisnya adalah ketidakseimbangan kolesterol dalam darah yang disebabkan oleh jumlah kolesterol LDL yang terlalu banyak.

Bahkan anak kecil pun terkadang bisa mengalami masalah ini. Jika Anda memiliki kolesterol tinggi saat masih muda, penting untuk bersikap proaktif dalam mengelola kondisi Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/483/3033606/kenali-jenis-sayuran-yang-tidak-boleh-dikonsumsi-pengidap-kolesterol-H5tAqPrYFn.jpg
Kenali Jenis Sayuran yang Tidak Boleh Dikonsumsi Pengidap Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/483/2986253/catat-kebiasaan-ini-bisa-bikin-kolesterol-meningkat-saat-berpuasa-fTD4ROFoTp.jpg
Catat, Kebiasaan Ini Bisa Bikin Kolesterol Meningkat saat Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/483/2968088/5-jus-penurun-kolesterol-efektif-tanpa-harus-minum-obat-TL6XyXITre.jpg
5 Jus Penurun Kolesterol, Efektif Tanpa Harus Minum Obat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/483/2968090/7-makanan-penurun-kolesterol-efektif-dikonsumsi-usai-perayaan-imlek-y0Q7IqFb5N.jpg
7 Makanan Penurun Kolesterol, Efektif Dikonsumsi Usai Perayaan Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/483/2966106/7-jus-untuk-turunkan-kadar-kolesterol-cegah-stroke-dan-serangan-jantung-mjBsuCNnJf.jpg
7 Jus untuk Turunkan Kadar Kolesterol, Cegah Stroke dan Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/483/2962929/4-minuman-penurun-kolesterol-tinggi-dijamin-ampuh-QUf9umkktJ.jpg
4 Minuman Penurun Kolesterol Tinggi, Dijamin Ampuh!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement