4 Manfaat Semangka bagi Kesehatan, Kaya akan Likopen dan Mampu Lindungi Sendi

SEMANGKA menjadi salah satu buah yang disukai masyarakat Indonesia. Semangka pertama kali dibudidayakan lebih dari 4.000 tahun yang lalu di Timur Laut Afrika.

Rasa semangka manis dan berair, menjadikan buah ini sebagai suguhan sempurna untuk melepas dahaga orang-orang yang bepuasa. Selain rasanya yang enak dan menyegarkan, buah ini juga memiliki segudang manfaat bagi kesehatan.

Merangkum dari WebMD, Senin (6/11/2023), berikut lima manfaat semangka bagi kesehatan.

1. Membuat Jantung Lebih Sehat

Semangka kaya akan asam amino yang disebut citrulline yang dapat membantu mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan dapat menurunkan tekanan darah. Gaya hidup juga mempengaruhi kesehatan jantung. Jadi pastikan Anda juga berolahraga, tidak merokok, membatasi lemak jenuh, dan mengikuti anjuran dokter.

2. Penuh dengan Likopen

Warna merah pada semangka berasal dari likopen, antioksidan. Studi menunjukkan likopen dapat membantu mengurangi risiko kanker dan diabetes. Untuk menambah likopen, pilihlah semangka dengan daging berwarna merah cerah, bukan kuning atau oranye. Dan semakin matang, semakin bagus.

3. Melindungi Sendi

Semangka memiliki pigmen alami yang disebut beta-cryptoxanthin yang dapat melindungi sendi dari peradangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, hal ini dapat menurunkan kemungkinan terkena rheumatoid arthritis.