6 Manfaat Baby Oil untuk Rambut, Mampu Hilangkan Kutu hingga Lembabkan Kulit

BABY oil ternyata bukan hanya bermanfaat untuk bayi saja. Ternyata baby oil juga bisa digunakan oleh para orang dewasa guna menjaga kesehatan rambut.

Baby oil diformulasikan sebagai larutan hidrasi yang juga dapat bertindak sebagai lapisan pelindung rambut, menciptakan perisai terhadap kerusakan eksternal. Baby oil juga mampu membantu menjaga struktur rambut yang sehat dan mencegah kerusakan lebih lanjut, terutama untuk jenis rambut yang lemah atau terganggu.

Minyak oil juga merupakan minyak mineral hipoalergenik yang telah teruji oleh dokter kulit. Di dalamnya tidak mengandung bahan kimia berbahaya seperti paraben, ftalat, pewarna, dan pewangi. Dengan demikian, baby oil aman digunakan untuk rambut, tidak menimbulkan risiko kesehatan.

Mengutip dari Pinkvilla, Senin (6/11/2023), berikut ini enam manfaat baby oil untuk rambut.

1. Efektif melembabkan rambut

Bahan utama yang digunakan dalam baby oil adalah minyak mineral. Penelitian telah menunjukkan bahwa minyak mineral adalah emolien yang sangat efektif yang dapat meningkatkan kelembutan kulit dan fungsi pelindung. Mereka melakukannya dengan menekan kehilangan air transepidermal (TEWL).

Artinya, produk ini menyelamatkan rambut kering dengan membantunya mengunci kelembaban dan menciptakan penghalang. Hal ini semakin mencegah hilangnya kelembaban pada helai rambut, menjaganya tetap terhidrasi dan ternutrisi sepanjang hari.

2. Menenangkan kulit kepala yang gatal dan kering

Kulit kepala yang kering dan gatal disebabkan oleh hilangnya kelembaban berlebihan pada permukaan kulit. Sehingga dapat diatasi dengan mengoleskan minyak mineral sehingga kulit kepala jadi lebih terhidrasi.

3. Mencegah kerusakan rambut

Rambut yang terkena polusi, selalu menata menggunakan catokan, serta menguncir atau mengikat akan membuat rambut rapuh dan rusak. Namun baby oil dapat membantu meminimalkan kerusakan ini. Sifat pelumas baby oil berpotensi melindungi rambut dari kerusakan, mengurai rambut secara alami, dan mengurangi rambut kusut sehingga memberikan pertumbuhan rambut yang sehat.