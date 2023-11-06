Viral Seorang Ibu Hamil Alami Lebam di Bagian Perut Kenapa?

VIRAL di sosial media seorang ibu hamil mengalami lebam pada bagian perutnya. Hal itu disebabkan karena efek dari obat pengentalan darah yang ia suntikan.

“Suntikan ini supaya bayi kami bisa berkembang dan sehat,” tulis pemilik akun, dikutip dalam akun TikTok @papadonlimano.

Lantas apakah kekentalan darah bisa terjadi pada ibu hamil?

Dokter Spesialis Kandungan, dr. Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, Mkes, menjelaskan, darah yang terlalu kental akan menjadi terhambat dan akan lama sampai kepada bayi. Kondisi ini bisa disebabkan terganggunya pertumbuhan bayi bahkan meninggal.

“Makanya ibu hamil yang mengalami kekentalan darah harus diberikan obat pengencer darah,” kata dr Dara.

Menurutnya, jika kondisi tersebut masih dalam kondisi ringan makan dapat diberikan obat oral, dengan diminum setiap hari selama kurang lebih sembilan bulan. Akan tetapi, jika sudah parah maka diperlukan obat suntik.